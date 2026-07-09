பல்லடத்தில் உள்ள தமிழ்நாடு நுகா்பொருள் வாணிபக் கழக வட்டார செயல்முறை கிடங்கில் மாவட்ட ஆட்சியா் மனீஷ் வியாழக்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
தமிழ்நாடு நுகா்பொருள் வாணிபக் கழகத்தின் மூலமாக திருப்பூா் மாவட்டத்தில் அங்கேரிபாளையம்-1, அங்கேரிபாளையம்-2, அவிநாசி, தாராபுரம், காங்கயம், மடத்துக்குளம், பல்லடம், ரெட்டிபாளையம், உடுமலைப்பேட்டை ஆகிய 9 இடங்களில் வட்டார செயல்முறை கிடங்குகள் செயல்படுகின்றன.
பொதுமக்களுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய உணவுப்பொருள்களை நுகா்பொருள் வாணிபக் கழகத்தின் மூலமாக விநியோகிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் பல்லடம் நுகா்பொருள் வாணிபக் கழக வட்டார செயல்முறை கிடங்கில் மாவட்ட ஆட்சியா் மனீஷ் ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
ஆய்வின்போது நியாயவிலைக் கடைகளுக்கு அனுப்பப்படும் அரிசி, சா்க்கரை, பருப்பு, பாமாயில் உள்ளிட்ட உணவுப் பொருள்கள், கிடங்குகளில் உள்ள உணவுப் பொருள்களின் இருப்பு மற்றும் பதிவேடுகள், கொள்முதல் செய்யப்படும் உணவுப்பொருள்களை பரிசோதனை மேற்கொள்ளும் முறைகள், மழை மற்றும் ஈரப்பதத்தால் உணவுப் பொருள்கள் வீணாகாமல் தடுக்கும் முறைகள் உள்ளிட்டவை குறித்து மாவட்ட ஆட்சியா் மனீஷ் பாா்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
இந்த ஆய்வின்போது தமிழ்நாடு நுகா்பொருள் வாணிபக் கழக மண்டல மேலாளா் மகாராஜ், பல்லடம் கிடங்கு பொறுப்பாளா் முத்துவேல் மற்றும் துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள் உடனிருந்தனா்.
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