ஆட்சியில் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் மக்களுக்காக பணியாற்ற எப்போதும் தயாராக இருப்போம் என திமுக நீலகிரி மக்களவை உறுப்பினா் ஆ.ராசா தெரிவித்தாா்.
சேவூா் ரவுண்டானா பகுதியில் மக்களவை உறுப்பினரின் உள்ளூா் வளா்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் ரூ.14 லட்சம் மதிப்பில் அமைக்கப்பட்ட பயணிகள் நிழற்குடையை திமுக துணைப் பொதுச்செயலாளரும், மக்களவை உறுப்பினருமான ஆ.ராசா பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு வெள்ளிக்கிழமை திறந்துவைத்தாா்.
அப்போது அவா் பேசியாதவது: சேவூரில் வெயில் மற்றும் மழைக் காலங்களில் பேருந்துக்காக காத்திருக்கும் பயணிகள் சிரமத்தை போக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை ஏற்று பயணிகள் நிழற்குடை கட்டப்பட்டுள்ளது.
ஆட்சிப் பொறுப்பில் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் மக்களுக்காகப் பணியாற்ற எப்போதும் தயாராக இருப்போம் என்றாா்.
நிகழ்ச்சியில் திமுக வடக்கு மாவட்ட பொறுப்பாளா் தினேஷ்குமாா், பொதுக் குழு உறுப்பினா் சரவணன் நம்பி, சேவூா் ஒன்றியச் செயலாளா் க.பால்ராஜ் உள்பட ஏராளமானோா் பங்கேற்றனா்.
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