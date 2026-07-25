பெருமாநல்லூா் அருகே விற்பனைக்காக 4 கிலோ கஞ்சா வைத்திருந்த இரண்டு இளைஞா்களை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
பெருமாநல்லூா் -குன்னத்தூா் சாலையில் கஞ்சா விற்பனை நடைபெறுவதாக போலீஸாருக்கு ரகசியத் தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து, அப்பகுதியில் போலீஸாா் ரோந்து பணியில் வெள்ளிக்கிழமை ஈடுபட்டிருந்தனா்.
அப்போது, அங்கு அட்டை பெட்டியுடன் நின்றிருந்த நபா்களிடம் போலீஸாா் சோதனை மேற்கொண்டபோது, விற்பனைக்காக 4 கிலோ கஞ்சா வைத்திருந்தது தெரியவந்தது.
விசாரணையில், அவா்கள் குன்னத்தூரைச் சோ்ந்த மதன்குமாா் (25), கெளதம் (25) என்பதும், ஒடிஸாவில் இருந்து கஞ்சாவை வாங்கி வந்து பெருமாநல்லூரில் விற்பனை செய்ய முயன்றதும் தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, இருவரையும் கைது செய்த போலீஸாா், அவா்களிடமிருந்த கஞ்சாவைப் பறிமுதல் செய்தனா்.
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