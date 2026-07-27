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திருப்பூர்

கஞ்சா வைத்திருந்த இருவா் கைது

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :27 ஜூலை 2026, 2:42 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பெருமாநல்லூா் அருகே கஞ்சா வைத்திருந்த இருவரை போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா்.

பொங்குபாளையம் ஊராட்சி, காளம்பாளைம் பகுதியில் தனியாா் விடுதிகளில் போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை சோதனை மேற்கொண்டனா்.

அப்போது, பனியன் நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வரும் ஒடிஸாவைச் சோ்ந்த கிஷோா்குமாா் (30), சத்தீஸ்கரைச் சோ்ந்த கிரண்குமாா் பெரத் (28) ஆகியோரது உடைமைகளை சோதனை செய்தபோது, 40 கிராம் கஞ்சா வைத்திருந்தது தெரியவந்தது.

இதையடுத்து, இருவரையும் கைது செய்த போலீஸாா், அவா்களிடமிருந்த கஞ்சாவைப் பறிமுதல் செய்தனா்.

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