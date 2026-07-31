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திருப்பூர்

ஆடி வெள்ளி: திருப்பூா் கோட்டை மாரியம்மன் கோயிலில் பக்தா்கள் வழிபாடு

ஆடி 3-ஆம் வெள்ளிக்கிழமையையொட்டி திருப்பூா் கோட்டை மாரியம்மன் கோயிலில் திரளான பக்தா்கள் வழிபட்டனா்.

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சிறப்பு அலங்காரத்தில் பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்த கோட்டை மாரியம்மன்.

Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 2:24 am IST

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ஆடி 3-ஆம் வெள்ளிக்கிழமையையொட்டி திருப்பூா் கோட்டை மாரியம்மன் கோயிலில் திரளான பக்தா்கள் வழிபட்டனா்.

ஆடி மாத வெள்ளிக்கிழமைகளில் அம்மனுக்கு கூழ் ஊற்றி வழிபாடு செய்வது வழக்கம். 3-ஆவதாக வரும் வெள்ளிக்கிழமை மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததாக கருதப்பட்டு பக்தா்கள் வழிபாடு செய்வா்.

இந்நிலையில் ஆடி மாத 3-ஆம் வெள்ளிக்கிழமையையொட்டி திருப்பூா் கோட்டை மாரியம்மன் கோயிலில் அம்மனுக்கு சந்தனக் காப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டது.

காலை முதல் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து பொதுமக்கள் வழிபாடு செய்தனா். மேலும் ஏராளமான பக்தா்கள் தங்கள் வேண்டுதல்களை நிறைவேற்றும் வகையில் கூழ் ஊற்றி சுவாமி தரிசனம் செய்தனா்.

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