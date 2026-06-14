தாராபுரம் பகுதி மக்களின் குடிநீா்த் தேவைக்காக அமராவதி அணையில் இருந்து தண்ணீா் திறந்துவிட வேண்டும் என தாராபுரம் நகா்மன்றத் தலைவா் கோரிக்கை விடுத்துள்ளாா்.
தாராபுரம் நகராட்சியில் 30 வாா்டுகள் உள்ளன. இந்த 30 வாா்டுகளிலும் தற்போது குடிநீா் பற்றாக்குறை நிலவி வருகிறது. கோடைக் காலம் என்பதால் நகராட்சிப் பகுதியில் இரண்டு நாள்களுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே குடிநீா் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் அமராவதி ஆற்றில் நீா்வரத்து இல்லாததால் குடிநீா்க் கிணறுகள் தண்ணீா் வற்றிய நிலையில் காணப்படுகின்றன.
இது குறித்து தாராபுரம் நகா்மன்றத் தலைவா் கு.பாப்பு கண்ணன், திருப்பூா் மாவட்ட ஆட்சியா் மனீஷிடம் அளித்த மனுவில் கூறியுள்ளதாவது:
அமராவதி அணையில் இருந்து தாராபுரம் நகராட்சிக்கு நிா்வாகத்தின் நலன் கருதி குடிநீருக்காகவும், கால்நடைகளின் குடிநீா்த் தேவைக்காகவும் அமராவதி ஆற்றில் தண்ணீா் திறந்துவிட வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளாா்.
மனுவைப் பெற்றுக் கொண்ட மாவட்ட ஆட்சியா் மனிஷ், இது குறித்து உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதி அளித்தாா்.
மேலும், தாராபுரம் பகுதியில் 10 மற்றும் பிளஸ் 2 வகுப்பு பொதுத் தோ்வுகளில் தோ்ச்சி அடைந்த மாணவா்கள் மேல்நிலைக் கல்விக்கு சென்றுவிட்டாா்களா என்பதை ஆய்வு செய்ய மாவட்ட ஆட்சியா் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனக் கோரிக்கை விடுத்தாா்.