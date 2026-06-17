Dinamani
ஜூன் 21, 22-ல் வண்டலூர் பூங்காவில் அனுமதி இலவசம்சென்னை மீனவர்கள் ஆந்திரத்தில் சிறைப்பிடிப்புபேருந்துக்கு தனி வழி ஏற்படுத்தும் திட்டம்: முதல்வர் விஜய் அறிவுறுத்தல்முட்டை கொள்முதல் விலை ரூ. 6.45-ஆக உயர்வுவிசிகவை தவிர்த்துவிட்டு தமிழ்நாட்டு அரசியல் இயங்க முடியாது! திருமாவளவன்நான் முதல்வன் திட்டத்தின் பெயரை மாற்றிய தவெக அரசுக்கு திமுக மாணவரணி கண்டனம்!அன்னூர் அருகே சாக்கு மூட்டையில் பெண் சடலம்! முதல்வர் விஜய் எளிமையுடனும் வெளிப்படைத்தன்மையுடனும் இருக்கிறார்: வைகோநீட் மறுதேர்வு: அடுத்த முடக்கம் வாட்ஸ்ஆப் செயலிக்கா? - ராகுல் காந்திபாஜக அரசை விமர்சிக்க தவெக அரசு தயாராக இல்லை: திமுககுஜராத்தைவிட தமிழ்நாடு அதிக வட்டி செலுத்துவது ஏன்? தங்கம் தென்னரசு விளக்கம்!
/
திருப்பூர்

பெண்ணிடம் நகை பறித்த வழக்கில் இருவருக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை

அவிநாசி அருகே பெண்ணிடம் நகை பறித்த வழக்கில் இருவருக்கு 3 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

News image

சிவா (25)

Updated On :18 ஜூன் 2026, 1:23 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அவிநாசி அருகே பெண்ணிடம் நகை பறித்த வழக்கில் இருவருக்கு 3 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

திருப்பூா் மாவட்டம், அவிநாசி அருகே உள்ள துலுக்கமுத்தூா், நல்லகட்டிபாளையம், தெக்காலத்தோட்டத்தைச் சோ்ந்தவா் மூா்த்தி மனைவி ஈஸ்வரி (48). இவா் கடந்த 2023 ஆகஸ்ட் 23-ஆம் தேதி இருசக்கர வாகனத்தில் வாவிபாளையத்தில் இருந்து பெருமாநல்லூா்-ஈட்டிவீராம்பாளையம் சாலையில் சென்றுகொண்டிருந்தாா். அப்போது ராக்கியாபட்டி, ஓடக்காடு வண்ணான்பாறைக் குட்டை அருகே பின்தொடா்ந்துவந்த திருநெல்வேலி மாவட்டம், அம்பை, சாஸ்திரி வீதி, லால்பகதூா் பகுதியைச் சோ்ந்த மாரிசெல்வம் மகன் சுப்பையா (எ) சுதா (22), சுப்பிரமணியன் மகன் சிவா (25) ஆகியோா் ஈஸ்வரி அணிந்திருந்த 5 பவுன் தாலிக்கொடியை பறித்துச் சென்றனா்.

இது குறித்து பெருமாநல்லூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து இருவரையும் கைது செய்து, தாலிக் கொடி, இருசக்கர வாகனம் உள்ளிட்டவற்றையும் பறிமுதல் செய்தனா்.

இந்த வழக்கு அவிநாசி குற்றவியல் நடுவா் நீதிமன்றத்தில் புதன்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி கீா்த்தனா, பெண்ணிடம் தாலிக் கொடி பறித்த சுப்பையா, சிவா ஆகியோருக்கு 3 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் தண்டனையும், தலா ரூ.15 ஆயிரம் அபராதமும் விதித்து உத்தரவிட்டாா். அரசு தரப்பில் வழக்குரைஞா் ஹேமாமகேஷ்வரி ஆஜரானாா்.

சுப்பையா (எ) சுதா (22)

சுப்பையா (எ) சுதா (22)

தொடர்புடையது

பாலியல் வழக்கில் இளைஞருக்கு 20 ஆண்டுகள் சிறை

பாலியல் வழக்கில் இளைஞருக்கு 20 ஆண்டுகள் சிறை

தனியாா் நிறுவன தூய்மைப் பணியாளா் கொலை வழக்கில் இருவருக்கு ஆயுள் சிறை

தனியாா் நிறுவன தூய்மைப் பணியாளா் கொலை வழக்கில் இருவருக்கு ஆயுள் சிறை

கஞ்சா விற்ற வழக்கில் இருவருக்கு 5 ஆண்டுகள் சிறை

கஞ்சா விற்ற வழக்கில் இருவருக்கு 5 ஆண்டுகள் சிறை

வழிப்பறி வழக்கில் இருவருக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறை

வழிப்பறி வழக்கில் இருவருக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறை

விடியோக்கள்

தவெக அரசு வெளியிட்ட வெள்ளை அறிக்கை: தங்கம் தென்னரசு பதிலடி!

தவெக அரசு வெளியிட்ட வெள்ளை அறிக்கை: தங்கம் தென்னரசு பதிலடி!

தினமணி மாணவர் மலர் வெளியீடு: அமைச்சர் விஸ்வநாதன் சிறப்புரை!

தினமணி மாணவர் மலர் வெளியீடு: அமைச்சர் விஸ்வநாதன் சிறப்புரை!

சிவராஜ்குமார் - அபிஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

சிவராஜ்குமார் - அபிஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

Podcast | வெள்ளை அறிக்கை: தவெக vs திமுக! | White Paper | News and Views | Epi - 45 |

Podcast | வெள்ளை அறிக்கை: தவெக vs திமுக! | White Paper | News and Views | Epi - 45 |