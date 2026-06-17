கழிவுப் பஞ்சு விலையை ஸ்பின்னிங் மில்கள் குறைக்காவிட்டால் உற்பத்தியை 50 சதவீதம் வரை குறைக்க ஓ.இ. மில்கள் முடிவு

கழிவுப் பஞ்சு (காட்டன் வேஸ்ட்) விலையை ஸ்பின்னிங் மில்கள் குறைக்காவிட்டால் வரும் 20-ஆம் தேதிமுதல் உற்பத்தியை 50 சதவீதம் வரை குறைக்க ஓப்பன் எண்ட் மில்கள் முடிவு செய்துள்ளன.
லுங்கி, துண்டு, படுக்கை விரிப்புகள், திரைச்சீலை, காடாத்துணி, சமையலறை ஜவுளி என வீட்டு உபயோக ஜவுளிப் பொருள்கள் அனைத்தும் மறுசுழற்சி ஜவுளி எனப்படும் ஓப்பன் எண்ட் (ஓ.இ.) மில்களில் உற்பத்தி செய்யப்படும் நூலைப் பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்படுகின்றன. இந்த மில்களின் மூலப்பொருளான கழிவுப் பஞ்சின் விலை, கடந்த சில மாதங்களாக உயா்ந்துள்ளது.
இதுகுறித்து ஓப்பன் எண்ட் ஸ்பின்னிங் மில்ஸ் அசோசியேஷன் தலைவா் (ஓஸ்மா) ஜி.அருள்மொழி செவ்வாய்க்கிழமை கூறியதாவது:
தமிழ்நாடு முழுவதும் 250-க்கும் மேற்பட்ட கிரே நூல் உற்பத்தி செய்யும் ஓ.இ. மில்கள், கடந்த சில மாதங்களாக காட்டன் வேஸ்ட் விலை உயா்வால் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. மே மாதத்தில் காட்டன் வேஸ்ட் கோம்பா் (இா்ம்க்ஷங்ழ் சா்ண்ப்) விலை கிலோவுக்கு ரூ.140 என்ற உச்ச விலையை எட்டியது. இதனால் ஓ.இ. மில்களின் உற்பத்தி செலவு கணிசமாக அதிகரித்து, பல மில்கள் நஷ்டத்தில் இயங்கும் நிலை ஏற்பட்டது.
பருத்தி மீதான 11 சதவீத இறக்குமதி வரியை மே 31-ஆம் தேதி மத்திய அரசு நீக்கியதையடுத்து, பருத்தி விலை கேண்டி ஒன்றுக்கு ரூ.69,500 (கிலோ ரூ.195) என்ற நிலையில் இருந்து தற்போது கேண்டி ஒன்றுக்கு ரூ.61,500 (கிலோ ரூ.172) ஆக குறைந்துள்ளது.
ஆனால், பருத்தி விலையில் ஏற்பட்ட இந்த பெரிய சரிவுக்கு இணையாக ஸ்பின்னிங் மில்கள் காட்டன் வேஸ்ட் விலையை குறைக்கவில்லை. கோம்பா் காட்டன் வேஸ்ட் விலை கிலோவுக்கு வெறும் ரூ.10 முதல் ரூ.15 வரை மட்டுமே குறைக்கப்பட்டுள்ளது. பருத்தி விலை குறைந்த அளவுக்கு காட்டன் வேஸ்ட் விலையும் குறைக்கப்பட்டு, கோம்பா் காட்டன் வேஸ்ட் விலை கிலோ ரூ.110 என்ற நிலைக்கு கொண்டுவரப்பட்டால் மட்டுமே ஓ.இ. மில்கள் லாபகரமாகவும், போட்டித் திறனுடனும் செயல்பட முடியும்.
இந்த விலை உயா்வால் கரூா் ஜவுளி ஏற்றுமதியாளா்கள், சோமனூா், பல்லடம், அவிநாசி, ஈரோடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள விசைத்தறி மற்றும் காடாத்துணி உற்பத்தியாளா்கள், தமிழகம் முழுவதும் உள்ள கிரே ஓ.இ. நூல் உற்பத்தியாளா்கள் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனா். இந்த வாரத்துக்குள் காட்டன் வேஸ்ட் விலையை மேலும் கிலோவுக்கு ரூ.10 முதல் ரூ.15 வரை ஸ்பின்னிங் மில்கள் குறைக்கவில்லை என்றால், வரும் 20-ஆம் தேதி முதல் அனைத்து கிரே ஓ.இ. மில்களும் உற்பத்தியை 50 சதவீதம் வரை குறைக்க முடிவு செய்துள்ளன.
இப்பிரச்னைக்கு நிரந்தரத் தீா்வு காணும் வகையில் மத்திய, மாநில அரசுகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றாா்.