Dinamani
வணிக சமையல் எரிவாயு விலை ரூ.46 உயர்வு!மேட்டூர் அணை நீர்வரத்து அதிகரிப்புபொறியியல் படிப்புக்கு விண்ணப்பிக்க நாளை கடைசி நாள்!திருச்சியில் முதல்வா் விஜய்யின் நிகழ்ச்சியில் கட்டுப்பாடுகள்!16 மாவட்டங்களுக்கு இன்று மஞ்சள் எச்சரிக்கை!
/
தற்போதைய செய்திகள்

வணிக சமையல் எரிவாயு விலை ரூ.46 உயர்வு!

சென்னையில் வணிகப் பயன்பாட்டிற்கான சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை ரூ. ரூ. 46 உயர்ந்துள்ளது குறித்து....

News image

வணிகப் பயன்பாட்டிற்கான சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை ரூ. ரூ. 46 உயர் - கோப்புப்படம்

Updated On :1 ஜூன் 2026, 8:45 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை, இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சென்னை: சென்னையில் வணிகப் பயன்பாட்டுக்கான சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை ரூ. 46 உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. அதே வேளையில் வீட்டு உபயோக சமையல் எரிவாயு விலையில் எந்த மாற்றமும் செய்யவில்லை.

மத்திய அரசுக்குச் சொந்தமான இந்தியன் ஆயில் காா்ப்பரேஷன், பாரத் பெட்ரோலியம் காா்ப்பரேஷன், ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் காா்ப்பரேஷன் ஆகியவை சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் மற்றும் விமான எரிபொருள் விலையை சா்வதேச நிலவரத்துக்கு ஏற்ப மாதந்தோறும் மாற்றியமைத்து வருகின்றன.

அதன்படி, ஜூன் 1 ஆம் தேதியான திங்கள்கிழமை சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலையை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் மாற்றியமைத்தன.

ஹோட்டல்கள், உணவகங்கள் மற்றும் சிற்றுண்டிச்சாலை உணவகங்கள் உள்ளிட்ட இடங்களில் பயன்படுத்தப்படும் 19 கிலோ எடை கொண்ட வணிகப் பயன்பாட்டுக்கான சிலிண்டர் விலையை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் திங்கள்கிழமை முதல் ரூ. 46 உயர்ந்தின. இதையடுத்து, அந்த சிலிண்டர் தற்போது ரூ. 3,283-க்கு விற்பனையாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த விலை மாற்றத்தைத் தொடர்ந்து, தில்லியில் 19 கிலோ எடையுள்ள வணிகப் பயன்பாட்டுக்கான சிலிண்டர் விலை ரூ. 3,071.50-லிருந்து ரூ. 3,113.50-ஆக உயர்ந்துள்ளது. கொல்கத்தாவில் சிலிண்டருக்கு ரூ. 53.50 என்ற அளவில் உயர்ந்துள்ளது.

வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விலையில் மாற்றமில்லை

அதேநேரத்தில், வணிக எரிபொருள் விலைகளில் அடிக்கடி மாற்றங்கள் செய்யப்பட்ட போதிலும், கடந்த சில மாதங்களாக வீடுகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும் 14.2 கிலோ எடைகொண்ட சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலையை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் மாற்றமின்றி ரூ. 928.50 ஆகவே விற்பனையாகிறது.

இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்திலிருந்து வணிகப் பயன்பாட்டுக்கான சிலிண்டர் விலைகள் கணிசமான உயர்ந்து வருகின்றன; இந்த விலை உயர்வுகள் உணவகங்கள், ஹோட்டல்கள் மற்றும் கேட்டரிங் (உணவு விநியோக) வணிகங்களின் செயல்பாட்டுச் செலவுகளை அதிகரிக்கக்கூடும் என்று துறைசார் வல்லுநர்கள் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர்; இதனால் ஏற்படும் கூடுதல் நிதிச்சுமை, உணவுப் பட்டியலின் விலைகளை உயர்த்துவதன் மூலம் நுகர்வோர் மீது சுமத்தப்படக்கூடிய வாய்ப்புள்ளது.

ஏற்கனவே சாலையோர உணவகங்கள் பலவும் மூடப்பட்டுவிட்ட நிலையில், மீண்டும் வணிகப் பயன்பாட்டிற்கான சிலிண்டர் விலை உயர்வால் இயங்கி வரும் ஓரிரு உணவகங்களும் இன்னும் கொஞ்ச நாளில் மூடப்படும் என்ற அச்சம் ஏற்பட்டுள்ளது.

சிலிண்டர் விலை உயர்வு மற்றும் தட்டுப்பாட்டால் உணவகங்கள் மீளுமா என்பது கேள்விக்குறியாகவே உள்ளது.

Summary

Regarding the increase of Rs. 46 in the price of commercial LPG cylinders in Chennai...

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

சமையல் எரிவாயு தட்டுப்பாடு காரணமாக உணவகங்களில் விலை மேலும் அதிகரிப்பு

சமையல் எரிவாயு தட்டுப்பாடு காரணமாக உணவகங்களில் விலை மேலும் அதிகரிப்பு

எரிவாயு உருளை விலை உயா்வு: விசிக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினா் கண்டன ஆா்ப்பாட்டம்

எரிவாயு உருளை விலை உயா்வு: விசிக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினா் கண்டன ஆா்ப்பாட்டம்

வணிக சமையல் எரிவாயு உருளை விலை உயா்வு எதிரொலி: உணவுகளின் விலையை அதிகரிக்கும் உணவகங்கள்!

வணிக சமையல் எரிவாயு உருளை விலை உயா்வு எதிரொலி: உணவுகளின் விலையை அதிகரிக்கும் உணவகங்கள்!

சிலிண்டர் அல்ல, மக்களின் உணவுக்கே விலை உயர்கிறது: பாஜகவை சாடிய அகிலேஷ்!

சிலிண்டர் அல்ல, மக்களின் உணவுக்கே விலை உயர்கிறது: பாஜகவை சாடிய அகிலேஷ்!

விடியோக்கள்

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி

#ipl2026 | ஜெயிக்க வேண்டிய தில்லி தோற்றுப் போனது ஏன்? | Delhi Capitals | KL Rahul

#ipl2026 | ஜெயிக்க வேண்டிய தில்லி தோற்றுப் போனது ஏன்? | Delhi Capitals | KL Rahul

”தில்லி பயணத்தில் வெளிப்படை இல்லை?” | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பதில் | TVK

”தில்லி பயணத்தில் வெளிப்படை இல்லை?” | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பதில் | TVK

திருக்கணிதப்படி குருபெயர்ச்சி பலன்கள்! June 1 நள்ளிரவு 2 மணி முதல் | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்

திருக்கணிதப்படி குருபெயர்ச்சி பலன்கள்! June 1 நள்ளிரவு 2 மணி முதல் | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்