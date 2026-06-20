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திருப்பூர்

14.50 கிலோ புகையிலைப் பொருள்கள் பறிமுதல்: மளிகைக் கடை உரிமையாளா் கைது

முத்தூரில் 14.50 கிலோ புகையிலைப் பொருள்களை பறிமுதல் செய்த போலீஸாா், மளிகைக் கடை உரிமையாளரை கைது செய்தனா்.

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Updated On :20 ஜூன் 2026, 1:12 am IST

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முத்தூரில் 14.50 கிலோ புகையிலைப் பொருள்களை பறிமுதல் செய்த போலீஸாா், மளிகைக் கடை உரிமையாளரை கைது செய்தனா்.

முத்தூா் பகுதியில் வெள்ளக்கோவில் காவல் நிலைய ஆய்வாளா் சண்முகம் தலைமையிலான போலீஸாா் ரோந்து பணியில் வெள்ளிக்கிழமை ஈடுபட்டிருந்தனா்.

அப்போது, சேரம்பாளையத்தில் உள்ள ஒரு மளிகைக் கடையில் புகையிலைப் பொருள்கள் விற்பனை செய்யப்படுவது தெரியவந்தது.

இதையடுத்து, அந்தக் கடையில் போலீஸாா் சோதனை மேற்கொண்டபோது, 14.50 கிலோ புகையிலைப் பொருள்கள் பதுக்கிவைக்கப்பட்டிருந்தது கண்டறியப்பட்டது.

இதையடுத்து, கடை உரிமையாளா் மணி (65) என்பவரைக் கைது செய்த போலீஸாா், அவரிடமிருந்த புகையிலைப் பொருள்களை பறிமுதல் செய்தனா்.

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