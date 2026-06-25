திருப்பூரில் பெண் தொழில்முனைவோருக்கான ஜிஎஸ்டி விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
திருப்பூா் ஏற்றுமதியாளா்கள் சங்கம், கோவை ஜிஎஸ்டி ஆணையரகம், சென்னை வரி செலுத்துவோா் சேவை இயக்குநரகம் சாா்பில் குறு, சிறு மற்றும் பெண் தொழில்முனைவோருக்காக நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில், மத்திய கலால் வரித் துறை முதன்மை ஆணையா் தினேஷ் பி.பங்கா்கா் பங்கேற்று பேசியதாவது: தேசிய பொருளாதார வளா்ச்சியில் பெண் தொழில்முனைவோரின் பங்களிப்பு மிக முக்கியமானது. வரி செலுத்துவோருக்கு தேவையான வசதிகளை ஏற்படுத்தி, எளிதாக வணிகம் செய்யும் சூழலை உருவாக்குவதே கோவை ஜிஎஸ்டி ஆணையரகத்தின் முதன்மை நோக்கம், இதற்காக மாதந்தோறும் வா்த்தக சங்கங்களுடன் ஆலோசனைக் கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டு, அவா்களின் பிரச்னைகளுக்குத் தீா்வு காண நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். புதிய வரி செலுத்துவோா் பதிவு மற்றும் தொழில்நுட்ப சிக்கல்களுக்கு விரைவான தீா்வுகளை வழங்குவதற்கு சிறப்பு கவனம் செலுத்தப்படுகிறது என்றாா்.
திருப்பூா் ஏற்றுமதியாளா்கள் சங்கத் தலைவா் கே.எம். சுப்ரமணியன் பேசுகையில், இந்தியாவின் பொருளாதார வளா்ச்சியில் குறு, சிறு துறையின் பங்களிப்பு மிகப்பெரியது. நாட்டில் சுமாா் 6.3 கோடி (ஙநஙஉ) நிறுவனங்கள் செயல்பட்டு வருவதுடன், உற்பத்தி, ஏற்றுமதி மற்றும் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.
திருப்பூா் பின்னலாடைத் துறை நாட்டின் பின்னலாடை ஏற்றுமதியில் சுமாா் 55 சதவீத பங்களிப்பை வழங்கி, இந்தியாவின் முன்னணி ஏற்றுமதி மையமாக திகழ்கிறது. மேலும், 10 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோருக்கு வேலைவாய்ப்பை வழங்கும் திருப்பூா் தொழில் அமைப்பில் பெண்களின் பங்களிப்பு குறிப்பிடத்தக்கது என்றாா்
தொடா்ந்து, ஜிஎஸ்டி நடைமுறைகள் வணிக உலகளாவிய நம்பகத்தன்மைக்கும், போட்டித் தன்மைக்கும் அடித்தளமாக இருப்பதாகக் குறிப்பிட்ட அவா், திருப்பூா் ஏற்றுமதியாளா்கள் எதிா்கொள்ளும் உள்ளீட்டு வரி வரவு முரண்பாடுகள் மற்றும் நிா்வாகச் சுமைகள் போன்ற சவால்களுக்குத் தீா்வு காண வேண்டிய அவசியத்தை வலியுறுத்தினாா்.
இதையடுத்து, சென்னை வரி செலுத்துவோா் சேவை இயக்குநரக முதன்மை கூடுதல் தலைமை இயக்குநா் நீரவ் கே.மாலிக், சென்னை சுங்கம், மறைமுக வரிகள் மற்றும் போதைப் பொருள் தடுப்புக்கான தேசிய கல்வி நிறுவனத்தின் உதவி இயக்குநா் ஆா். ஸ்ரீவத்சன் ஆகியோா் பேசினா். முன்னதாக, ஜிஎஸ்டி தொடா்பாக பங்கேற்பாளா்களின் சந்தேகங்களுக்கு விளக்கமளிக்கப்பட்டது.
இதில், திருப்பூா் ஏற்றுமதியாளா்கள் சங்கத்தின் இணைச் செயலாளா் எம்.ஆனந்த் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
இணை ஆணையா் ஜெய்ஸன் பிரவீன்குமாா் நன்றி கூறினாா்.
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