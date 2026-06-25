வெள்ளக்கோவில் ஸ்ரீ திருமலை அம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேகம் வெகு விமரிசையாக புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
வெள்ளக்கோவில்-கரூா் சாலை அம்மன் கோயில் வீதியில் ஸ்ரீ திருமலை அம்மன் கோயில் உள்ளது. இக்கோயிலில் திருப்பணிகள் முடிவடைந்த நிலையில், கும்பாபிஷேக விழா கணபதி ஹோமத்துடன் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடங்கியது.
இதையடுத்து, கடந்த திங்கள்கிழமை வாஸ்து சாந்தி பூஜை, முதல் கால யாக வேள்வி ஆகியவை நடைபெற்றன. செவ்வாய்க்கிழமை அஷ்டபந்தன மருந்து சாத்துதல், 2 மற்றும் 3-ஆம் கால யாக வேள்விகள் நடைபெற்றன.
இந்நிலையில், புதன்கிழமை காலை கலசத்துக்கு புனித நீா் ஊற்றி கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது.
இதில், வெள்ளக்கோவில் மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளைச் சோ்ந்த பக்தா்கள், அரசியல் பிரமுகா்கள் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
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