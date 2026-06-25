திருப்பூரை விபத்தில்லா மாவட்டமாக மாற்ற போக்குவரத்து அதிகாரிகள், காவல் துறையினா் முனைப்புடன் செயல்பட வேண்டும் என்று ஆட்சியா் மனீஷ் அறிவுறுத்தியுள்ளாா்.
மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகக் கூட்டரங்கில் சாலைப் பாதுகாப்பு மற்றும் சட்டம்-ஒழுங்கு தொடா்பான மாதாந்திர ஆய்வுக் கூட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
இதில், மாவட்ட ஆட்சியா் மனீஷ் தலைமை வகித்துப் பேசியதாவது: திருப்பூா் மாவட்டத்தில் சாலைப் பாதுகாப்பு தொடா்பாகவும், தலைக் கவசம், சீட் பெல்ட் அணிவது குறித்தும், விபத்து தடுப்பு குறித்தும் முக்கிய இடங்களில் நெடுஞ்சாலைத் துறை சாா்பில் விழிப்புணா்வு விளம்பரப் பதாகைகள் வைக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
பெருமாநல்லூா் போக்குவரத்து காவல் நிலையத்துக்குள்பட்ட வலசுப்பாளையம் பிரிவு அருகேயுள்ள சாலையில் தெருவிளக்குகள் அமைக்க வேண்டும். பெருமாநல்லூா்-குன்னத்தூா் செல்லும் சாலையில் தட்டான்குட்டை பகுதியில் எல்.ஜி. மருத்துவமனை அருகே வேகத்தடை அமைக்க வேண்டும். கோவை- திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அவிநாசிபாளையம் சாலை சந்திப்பில் விபத்துகள் ஏற்படாமல் பொதுமக்கள் சாலையைக் கடக்கும் வகையில் பாதுகாப்புப் பணிகளை அதிகாரிகள் மேற்கொள்ள வேண்டும்.
சாலை வளைவுகள், சாலை சந்திப்புகள், குறுகிய சாலைகள், போக்குவரத்து நெரிசல் மிகுந்த இடங்களில் விபத்துகள் ஏற்படுவதைத் தடுக்க வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலா்கள் மற்றும் காவல் துறையினா் சாலைப் பாதுகாப்பு தொடா்பான விழிப்புணா்வு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
திருப்பூரை விபத்தில்லா மாவட்டமாக மாற்ற வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலா்கள், காவல் துறையினா் முனைப்புடன் செயல்பட வேண்டும் என்றாா்.
முன்னதாக, மாவட்ட ஆட்சியா் தலைமையில் சட்டம்- ஒழுங்கு குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது.
இதில், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் சிருஷ்டி சிங், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் க.காா்த்திகேயன், மாநகர துணை காவல் ஆணையா் தீபா சத்யன், மாநகர போக்குவரத்து காவல் துணை ஆணையா் ராஜராஜன், மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் து.சு.துரைமுருகன் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
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