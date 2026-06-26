சேவூா் அருகே ஒச்சாம்பாளையத்தில் ஆதிதிராவிடா் மக்கள் நிலத்தை ஆக்கிரமிப்பு செய்தவா்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்காத காவல் துறையினரைஓஈ கண்டித்து, விசிகவினா் வியாழக்கிழமை சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
சேவூா்-அவிநாசி சாலையில் நடைபெற்ற இப்போராட்டத்துக்கு, அக்கட்சியின் மாவட்டச் செயலாளா் ஏபிஆா்.மூா்த்தி தலைமை வகித்தாா்.
மாவட்ட துணைச் செயலாளா் தியாகராஜன், சமுக விடுதலைகட்சி ஆறுமுகம், மக்கள் அதிகாரம் காா்த்திக், விசிக நிா்வாகிகள், ரவி, பரமேஸ், ரங்கசாமி உள்பட ஏராளமான பெண்கள் பங்கேற்றனா். இதில், நில ஆக்கிரமிப்பு செய்தவா்கள் மீது வன்கொடுமை வழக்குப் பதிவு செய்ய வேண்டும் என போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவா்கள் கோஷம் எழுப்பினா்.
இந்தப் போராட்டத்தால், கோபி, சத்தி-மைசூரு, குன்னத்தூா், அவிநாசி ஆகிய சாலைகளில் ஒரு மணி நேரத்துக்கும் மேலாக போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. தகவலறிந்து சம்பவ இடத்துக்கு வந்த மாவட்ட காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் குமாா் உள்ளிட்ட போலீஸாா், போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவா்களிடம் பேச்சுவாா்த்தையில் ஈடுபட்டனா். இதில், ஒரிரு நாள்களுக்குள் இரு தரப்பினரிடையே பேச்சுவாா்த்தை நடத்தி உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக தெரிவித்தனா். இதையடுத்து சாலை மறியல் போராட்டம் கைவிடப்பட்டது.
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