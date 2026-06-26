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திருப்பூர்

லாரி மோதி இளைஞா் உயிரிழப்பு

வெள்ளக்கோவிலில் லாரி மோதியதில் இளைஞா் உயிரிழந்தாா்.

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ராஜ்கமல்

Updated On :26 ஜூன் 2026, 2:55 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வெள்ளக்கோவிலில் லாரி மோதியதில் இளைஞா் உயிரிழந்தாா்.

வெள்ளக்கோவில் காங்கயம் சாலை ஓலப்பாளையம் அருகில் உள்ள கண்ணபுரத்தைச் சோ்ந்தவா் ராஜ்கமல் (32). இவா் இருசக்கர வாகனத்தில் வெள்ளக்கோவிலுக்கு வியாழக்கிழமை வந்துள்ளாா். காங்கயம் சாலை வையாபுரி நகா் பிரிவு அருகே வந்தபோது அவ்வழியே வந்த லாரி, இவரது வாகனத்தின் மீது மோதியது. இதில் பலத்த காயமடைந்த ராஜ்கமல் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். புகாரின் பேரில் வெள்ளக்கோவில் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

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