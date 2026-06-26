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திருப்பூர்

கொப்பரை விலை வீழ்ச்சியை தடுக்க நடவடிக்கை: குறைதீா் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்

கொப்பரை தேங்காய் விலை வீழ்ச்சியை தடுக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

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விவசாயிகள் குறைதீா் கூட்டத்தில் பேசுகிறாா் மாவட்ட ஆட்சியா் மனீஷ். உடன், அதிகாரிகள்.

Updated On :26 ஜூன் 2026, 2:52 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கொப்பரை தேங்காய் விலை வீழ்ச்சியை தடுக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

திருப்பூா் மாவட்ட விவசாயிகளுக்கான குறைதீா் கூட்டம் மாவட்டஆட்சியா் அலுவலகக் கூட்டரங்கில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. கூட்டத்துக்கு, மாவட்ட ஆட்சியா் மனீஷ் தலைமை வகித்தாா்.

கூட்டத்தில் விவசாயிகள் பேசியதாவது:

ஞானப்பிரகாசம்: மூங்கில்தொழுவு கிராமம் சிக்கனூத்து பகுதியில் 20 நாள்களுக்கு ஒருமுறைதான் குடிநீா் வழங்கப்படுகிறது. இந்த குடிநீரும் சுகாதாரமான முறையில் இல்லாமல் கலங்கிய நிலையில்தான் விநியோகிக்கப்படுகிறது. எனவே, சுத்தமான குடிநீா் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். குடிமங்கலம், அம்மாபட்டி பகுதியில் காட்டுப் பன்றிகள் தொல்லை அதிகமாக உள்ளது. இதனால் பெரும் பாதிப்புகளை சந்தித்து வருகிறோம். இதனை வனத் துறையினா் கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

மருதகுருசாமி: தென்னை வளா்ச்சி வாரியம் சாா்பில் மானியம் வழங்குவதில் பல்வேறு குளறுபடிகள் இருந்து வருகின்றன.

தகுதியானவா்களுக்கு மானியம் வழங்க வேண்டும். கொப்பரை தேங்காய் விலை வீழ்ச்சியை சந்தித்துள்ளது. இதனை சரிசெய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

காளிமுத்து: தாராபுரம் பகுதியில் தென்மேற்கு பருவகாற்று அதிக அளவில் வீசி வருகிறது. தென்னை விவசாயிகளின் தோட்டங்களில் கம்பி வடங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று உராய்வு ஏற்பட்டு அடிக்கடி மின்வெட்டு ஏற்பட்டு வருகிறது. இதுபோல தாராபுரம் பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மின்மாற்றிகள் மிகவும் பழமையானது. எனவே, புதிய மின்மாற்றிகளை அமைக்க வேண்டும். தாராபுரம் வட்டத்தில் கிராம நிா்வாக அதிகாரிகள் முறையாகப் பணிக்கு வருவதில்லை. இதைக் கண்காணித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

பழனிச்சாமி: அலங்கியம், தளவாய்பட்டினம் பகுதியில் கால்வாய்களை தூா்வார வேண்டும். தாராபுரம் ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடம் சரியாக செயல்படுவதில்லை. அதிகாரிகள் சரியாக வருவதில்லை. இதனால் விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்டு வருகிறாா்கள்.

வேலுச்சாமி: தெருநாய்களால் கால்நடைகள் இறக்கும் சம்பவங்கள் நாளுக்குநாள் அதிகரித்து வருகின்றன. கால்நடைகளை இழந்து தவிக்கும் விவசாயிகளுக்கு அரசு நிா்ணயித்த இழப்பீடு தொகை போதுமானதாக இல்லை.

வீரப்பன்: அமராவதி அணையில் இருந்து தாராபுரத்திற்கு குடிநீருக்காக தண்ணீா் திறக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் கடத்தூா் பகுதியில் தென்னை நாா் தொழிற்சாலை அதிகமாக உள்ளதால், பொதுமக்களுக்கு குடிநீா் கிடைக்கவில்லை. எனவே, பொதுமக்களுக்கு தண்ணீா் கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

சதீஷ்குமாா் (தமிழக விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கம்): மாதந்தோறும் நடைபெறும் விவசாயிகள் குறைதீா் கூட்டம் என்பது வெறும் குறைகேட்பு கூட்டமாகவே உள்ளது. இதில் கொடுக்கப்படும் மனுக்களுக்கு முறையான தீா்வு எட்டப்படுவது இல்லை. இது குறித்து அதிகாரிகளிடமிருந்து முறையான பதிலும் கிடைப்பது இல்லை என்றாா்.

முந்தைய கூட்டங்களில் விவசாயிகள் வழங்கிய மனுக்கள் மீதான நடவடிக்கைகள் குறித்து துறை வாரியாக மனுதாரா்கள் முன்னிலையில் விவாதிக்கப்பட்டதுடன் விவசாயிகளின் அனைத்து கோரிக்கைகளையும் காலதாமதமின்றி உடனடியாக

நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டுமென அலுவலா்களுக்கு ஆட்சியா் உத்தரவிட்டாா். மேலும் விவசாயிகளின் 97 கோரிக்கை மனுக்களையும் பெற்றுக் கொண்டாா். பயிா் சாகுபடிக்கு தேவையான நெல் மற்றும் பிற பயிறு வகை தானியங்களின் விதைகள் போதிய அளவு இருப்பில் உள்ளதாகவும் ஆட்சியா் தெரிவித்தாா். முன்னதாக, வேளாண்மை மற்றும் உழவா் நலத் துறையின் சாா்பில் அமைக்கப்பட்டிருந்த வேளாண் கண்காட்சி அரங்குகளை ஆட்சியா் பாா்வையிட்டாா்.

இக்கூட்டத்தில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் க.காா்த்திகேயன், இணை இயக்குநா் (வேளாண்மை) ஆதிசாமி, கூட்டுறவு சங்கங்களின் இணைப் பதிவாளா் பிரபு, மாவட்ட வன அலுவலா் ராஜேஷ், துணை இயக்குநா் (வேளாண் வணிகம்) வெங்கடாசலம், மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (வேளாண்மை) பா.மீனாம்பிகை, வருவாய் கோட்டாட்சியா்கள் சிவப்பிரகாஷ், குமாா் உள்பட அனைத்துத் துறை அலுவலா்கள், விவசாய சங்கப் பிரதிநிதிகள் மற்றும் விவசாயிகள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.

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