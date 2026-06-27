வெள்ளக்கோவில் அருகே ஸ்பின்னிங் மில்லில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது.
வெள்ளக்கோவில், மோளக்கவுண்டன்வலசு பகுதியில் பிரபு என்பவருக்குச் சொந்தமான ஸ்பின்னிங் மில் உள்ளது. இந்த மில் வழக்கம்போல வெள்ளிக்கிழமை இயங்கிக் கொண்டிருந்தபோது, திடீரென ப்ளோ ரூம் பகுதியில் தீப்பிடித்து நாலாபுறமும் பரவியது. அங்கிருந்தவா்களால் தீயை அணைக்க முடியாததால் வெள்ளக்கோவில் தீயணைப்பு நிலையத்துக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. நிலைய அலுவலா் (பொ) வேலுசாமி தலைமையிலான தீயணைப்பு வீரா்கள் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து சென்று தீயை அணைத்தனா். மின்சாரக் கோளாறு காரணமாக தீப்பிடித்ததாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
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