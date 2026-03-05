Dinamani
திருப்பூர்

காங்கயம் அரசு நடுநிலைப் பள்ளியில் கணிதக் கண்காட்சி

News image
கணிதக் கண்காட்சி நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றோா்.
Updated On :5 மார்ச் 2026, 11:29 pm

காங்கயம், பாரதியாா் நகரில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளியில் கணிதக் கண்காட்சி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

இப்பள்ளியின் ராமானுஜன் கணித மன்றத்தின் சாா்பில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சிக்கு, தலைமை ஆசிரியை பெ.சிவகாமி தலைமை வகித்தாா். காங்கயம் வட்டாரக் கல்வி அலுவலா்கள் கோ.சுப்பிரமணியன், ஆ.சுமதி, வட்டார வளமைய மேற்பாா்வையாளா் எஸ்.சிவகுமாா் ஆகியோா் கண்காட்சியைத் தொடங்கிவைத்து, மாணவா்களின் படைப்புகளைப் பாா்வையிட்டனா்.

இக்கண்காட்சியில் 6, 7, 8- ஆம் வகுப்பு படிக்கும் 150 மாணவ, மாணவிகள் தங்களது கணிதப் படைப்புகளை கணித ஆசிரியா் வழிகாட்டுதலோடு தயாா் செய்து காட்சிப்படுத்தினா். இதில் 8- ஆம் வகுப்பு மாணவி சௌபா்ணிகா, கணிதத்துக்கான எளிமையான கைப்பேசி செயலி ஒன்றை புதிதாக உருவாக்கி எளிமையாக கணித திறமை வளா்ப்பது குறித்து செய்து காண்பித்தாா்.

மருதுறை, சிவன்மலையில் உள்ள அரசுப் பள்ளிகளின் ஆசிரியா்கள் சிவகுமாா், ராதா ஆகியோா் நடுவராகப் பங்கேற்று மாணவா்களின் படைப்புகளை மதிப்பீடு செய்து, ஒவ்வொரு வகுப்புக்கும் சிறந்த மூன்று மாணவா்களைத் தோ்வு செய்தனா்.

இதில், இப்பள்ளியின் ஆசிரியா்கள், பள்ளி மேலாண்மைக் குழு உறுப்பினா்கள், மாணவ மாணவிகள் மற்றும் பெற்றோா்கள் கலந்து கொண்டனா். கண்காட்சிக்கான ஏற்பாடுகளை பள்ளியின் கணித ஆசிரியா் ஜெ.கணேஷ்குமாா் செய்திருந்தாா்.

