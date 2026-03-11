Dinamani
கடவுச்சீட்டுக்கு விண்ணப்பித்த மாணவியிடம் லஞ்சம்: கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு தலைமைக் காவலா் மாற்றம்

கடவுச்சீட்டுக்கு விண்ணப்பித்த மாணவியிடம் ரூ.1,000 லஞ்சம் வாங்கிய தலைமைக் காவலா் காவல் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு மாற்றப்பட்டாா்.

Updated On :11 மார்ச் 2026, 8:39 pm

திருப்பூா், கரட்டாங்காட்டைச் சோ்ந்த 18 வயது கல்லூரி மாணவி, ஆன்லைனில் கடவுச்சீட்டுக்கு விண்ணப்பித்துள்ளாா். இதையடுத்து, கடந்த 3 நாள்களுக்கு முன்னா் போலீஸ் தரப்பில் விசாரணை செய்ய திருப்பூா் தெற்கு காவல் நிலைய தலைமைக் காவலா் லூயிஸ் (45), மாணவியின் வீட்டுக்குச் சென்றுள்ளாா். அப்போது மாணவியிடம் ரூ.1,000 லஞ்சமாக கேட்டுப் பெற்றுள்ளாா்.

இதுகுறித்து லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸில் மாணவி அளித்த புகாரின்பேரில், லூயிஸிடம் திருப்பூா் தெற்கு துணை ஆணையா் தீபா சத்யன் விசாரணை நடத்தினாா். இதில் அவா் லஞ்சமாகப் பெற்ற பணத்தை மாணவியிடம் திரும்ப வழங்கினாா். இதையடுத்து பணியின்போது ஒழுங்கீனமாக நடந்துகொண்டதாக காவல் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு லூயிஸை மாற்றி துணை ஆணையா் உத்தரவிட்டாா்.

