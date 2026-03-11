Dinamani
விளாதிகுளத்தில் 12 ஆம் வகுப்பு மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலைதிமுக கூட்டணியில் மதிமுகவுக்கு 4 தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு!திமுக ஆட்சியில் பெண்கள் அச்சத்துடன் வாழ வேண்டிய சூழல் : பிரதமர் மோடிமத்திய அரசின் திட்டங்களை செயல்படுத்தாமல் தாமதப்படுத்துகிறது திமுக : பிரதமர் மோடி கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு: மக்கள் அச்சம் கொள்ள வேண்டாம் - பிரதமர் மோடி 4 கோடி மரங்களை நடுவதற்கு இணையாக இயற்கை எரிவாயுத் திட்டம் இருக்கும் : பிரதமர் மோடிதமிழ்நாட்டிற்கு புதிதாக 5 ரயில் சேவைகளை பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடக்கி வைத்தார் லெபனான் மீதான இஸ்ரேலின் தாக்குதலில் 570 பேர் கொலை! எல்பிஜி தட்டுப்பாடு: ரயில்களில் உணவு வழங்குவதில் சிக்கல்?கேஸ் தட்டுப்பாடு, தமிழர்களுக்கு சிறப்பு விமானம்... பிரதமருக்கு முதல்வர் கடிதம்!
/
திருப்பூர்

சத்துணவு ஊழியரிடம் தங்கச் சங்கிலி பறிப்பு

சேவூா் அருகே நடந்து சென்ற சத்துணவு ஊழியரிடம் மூன்று பவுன் தங்கச் சங்கிலியை பறித்த மா்ம நபரை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

News image
- சித்திரிப்பு
Updated On :11 மார்ச் 2026, 8:33 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சேவூா் அருகே நடந்து சென்ற சத்துணவு ஊழியரிடம் மூன்று பவுன் தங்கச் சங்கிலியை பறித்த மா்ம நபரை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

ஈரோடு மாவட்டம், நம்பியூரை அடுத்த காசிபாளையம் கூடக்கரை பகுதியைச் சோ்ந்தவா் ராஜன் மனைவி ரோஸி (59) . இவா், சேவூா் அருகே ஆலத்தூா் நல்லகாளிபாளையம் அரசுப் பள்ளியில் சத்துணவு அமைப்பாளராகப் பணிபுரிந்து வருகிறாா். இந்நிலையில் பணி முடிந்து வீட்டுக்கு புதன்கிழமை நடந்து சென்றுள்ளாா்.

அப்போது பின்னால் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த மா்ம நபா், ரோஸியை கீழே தள்ளிவிட்டு அவா் அணிந்திருந்த மூன்று பவுன் தங்கச் சங்கிலியைப் பறித்துவிட்டு தப்பிச் சென்றாா். இதுகுறித்து ரோஸி அளித்த புகாரின்பேரில் சேவூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து மா்ம நபரைத் தேடி வருகின்றனா்.

டிரெண்டிங்

வீட்டினுள் புகுந்து மூதாட்டியிடம் 9 பவுன் நகைகள் பறிப்பு

வீட்டினுள் புகுந்து மூதாட்டியிடம் 9 பவுன் நகைகள் பறிப்பு

உணவக உரிமையாளரிடம் தங்கச் சங்கிலி பறிப்பு

உணவக உரிமையாளரிடம் தங்கச் சங்கிலி பறிப்பு

மூதாட்டியிடம் 8 பவுன் சங்கிலி பறிப்பு

மூதாட்டியிடம் 8 பவுன் சங்கிலி பறிப்பு

பெண்ணிடம் 6 பவுன் தங்கச் சங்கிலி பறிப்பு

பெண்ணிடம் 6 பவுன் தங்கச் சங்கிலி பறிப்பு

வீடியோக்கள்

சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
வீடியோக்கள்

சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
வீடியோக்கள்

"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
வீடியோக்கள்

மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | திருச்சியில் மாநாடுகள்: யாருக்குத் திருப்பம்? | Dinamani | News and Views | Epi - 12
வீடியோக்கள்

Podcast | திருச்சியில் மாநாடுகள்: யாருக்குத் திருப்பம்? | Dinamani | News and Views | Epi - 12

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு