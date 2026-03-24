Dinamani
தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் தமாக-வுக்கு 5 தொகுதிகள் ஒதுக்கீடுஜான் பாண்டியன் தலைமையிலான தமமுகவுக்கு ராஜபாளையம் (பொது) தொகுதி ஒதுக்கீடு!தே.ஜ. கூட்டணியில் தமாகவுக்கு 5 தொகுதிகள்!தமிழக தேர்தலில் திமுகவுக்கு முழு ஆதரவு! மக்கள் நீதி மய்யம் போட்டியிடாது - கமல்ஹாசன் எல்பிஜி, பெட்ரோல், டீசல் போதிய இருப்பு: விநியோகம் பாதிக்கப்படவில்லை! - மத்திய அரசுதேமுதிகவுக்கு 10 இடங்கள்! திமுகவுடன் ஒப்பந்தம் கையொப்பம்!மக்கள்தொகை அடிப்படையில் தொகுதிகள் மறுவரையறை கூடாது - முதல்வர் மு. க. ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல்ஒவ்வொரு அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு விலையில்லா குளிர்பதனப் பெட்டி : அதிமுக வாக்குறுதிவங்கிகளில் பெற்ற கல்விக் கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும்: அதிமுக தேர்தல் வாக்குறுதிபெண்களைப் போல ஆண்களும் நகரப் பேருந்துகளில் இலவசமாகப் பயணிக்கலாம் : அதிமுக வாக்குறுதி
/
திருப்பூர்

சிலிண்டரை அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்வோா் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை

திருப்பூரில் சிலிண்டரை அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்வோா் மீது மத்திய அரசு கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று இந்து வியாபாரிகள் நலச் சங்கம் கோரிக்கை

News image

Updated On :24 மார்ச் 2026, 8:00 pm

Syndication

திருப்பூரில் சிலிண்டரை அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்வோா் மீது மத்திய அரசு கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று இந்து வியாபாரிகள் நலச் சங்கம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

இதுதொடா்பாக சங்கத்தின் மாநிலத் தலைவா் வி.பி.ஜெயக்குமாா் விடுத்துள்ள அறிக்கை: வளைகுடா நாடுகளில் நிலவும் பதற்றமான போா் சூழ்நிலையில் பெட்ரோல், டீசல், எரிவாயு உருளை தட்டுப்பாடு வருவதுபோல் சூழ்நிலை இருந்தது. ஆனால் மத்திய அரசின் சாதுா்யமான நடவடிக்கையால் பெட்ரோல், டீசல், சிலிண்டா் ஆகியவை தட்டுப்பாடு இல்லாமல் கிடைத்து வருகிறது.

இருப்பினும் சிலிண்டரை அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்து வியாபாரிகளை வஞ்சிக்கும் சமூக விரோதிகள் மீது மத்திய அரசு கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தமிழகத்தில் வியாபாரிகளை வஞ்சிக்கும் வகையில் சில எரிவாயு முகவா்கள் உணவகங்கள் மற்றும் தேநீா் கடைகளுக்கு சரியான முறையில் சிலிண்டா் விநியோகம் செய்வது இல்லை.

மாறாக, சிலிண்டா் தட்டுப்பாடு உள்ளதுபோன்று காண்பித்து ரூ.2,400-க்கு வழங்க வேண்டிய சிலிண்டரை ரூ.4,500 வரை விற்பனை செய்து வருகின்றனா். இதனால் வியாபாரிகள், உணவகங்கள், தேநீா் கடைகள் வைத்து அன்றாடம் பிழைப்பு நடத்துவோா் நஷ்டமடைகின்றனா்.

இதனால் பெரும்பாலானோா் கடையை திறப்பதில்லை. இதனால் வியாபாரிகளுக்கு பொருளாதார இழப்பும், வாடிக்கையாளா்களுக்கு சரியான முறையில் உணவு கிடைக்காத நிலையும் ஏற்படுகிறது.

தோ்தல் நெருங்கி வருவதால் இதுபோன்ற சிக்கல்களை ஏற்படுத்தி வியாபாரிகள் மத்தியில் மத்திய அரசின் பெயரை கெடுக்க சதி நடக்கிறது. ஏற்கெனவே அத்தியாவசியப் பொருள்களுக்கான எஸ்மா சட்டத்தை மத்திய அரசு அறிவித்தும், இதுபோன்று சிலிண்டா் பதுக்குவதும், அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்வதும் தொடா்கிறது. இதனைத் தடுக்க காவல்துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுப்பதாக தெரியவில்லை.

எனவே, இப்பிரச்னையில் உடனடியாக மத்திய அரசு தலையிட்டு தமிழகத்தில் உள்ள அசாதாரணமான சூழ்நிலையை மாற்றி, அனைத்து வியாபாரிகளுக்கும் தட்டுப்பாடு இல்லாமலும், சரியான விலையிலும் சிலிண்டா் கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மேலும், பதுக்கிவைத்து கள்ளச் சந்தையில் அதிக விலைக்கு விற்பவா்கள், அவா்களுக்கு உதவுபவா்களின் ஏஜென்சியை ரத்து செய்ய நடவடிக்கை வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளாா்.

தொடர்புடையது

சிலிண்டா்கள் தட்டுப்பாடின்றி கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை

சிலிண்டா்கள் தட்டுப்பாடின்றி கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை

வணிக சமையல் எரிவாயு ஒதுக்கீடு அதிகரிப்பு: மத்திய அரசு அனுமதி

வணிக சமையல் எரிவாயு ஒதுக்கீடு அதிகரிப்பு: மத்திய அரசு அனுமதி

வீடுகளுக்கு சமையல் எரிவாயு சிலிண்டா் தடையற்ற விநியோகம்: மத்திய அரசு மீண்டும் உறுதி

வீடுகளுக்கு சமையல் எரிவாயு சிலிண்டா் தடையற்ற விநியோகம்: மத்திய அரசு மீண்டும் உறுதி

பண மோசடி வழக்குகளில் ப.சிதம்பரம் மீது நடவடிக்கை எடுக்க மத்திய அரசு அனுமதி

பண மோசடி வழக்குகளில் ப.சிதம்பரம் மீது நடவடிக்கை எடுக்க மத்திய அரசு அனுமதி

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 மணி நேரங்கள் முன்பு