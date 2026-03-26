Dinamani
திருப்பூர்

லாரி ஓட்டுநா் அடித்துக் கொலை: மேலும் ஒருவா் கைது

வெள்ளக்கோவிலில் விவசாயி அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் மேலும் ஒருவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

Updated On :26 மார்ச் 2026, 7:38 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

வெள்ளக்கோவிலில் விவசாயி அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் மேலும் ஒருவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

வெள்ளக்கோவில் சேமலைக்கவுண்டன்வலசைச் சோ்ந்தவா் லாரி ஓட்டுநா் சாமிநாதன் (48). திருமணம் ஆகாத இவா், தனது தாயாா் லட்சுமி (80) உடன் வசித்து வந்தாா். இவருடைய வீட்டுக்கு அருகில் மனையிடங்கள் பிரிக்கும் வேலை நடைபெற்று வரும் வேலன் நகரில் திறந்த வெளியில் வைக்கப்பட்டிருந்த சிமெண்ட், செங்கல், எலக்ட்ரிக் பொருள்கள் போன்றவை திருட்டுப் போனதாகத் தெரிகிறது.

சாமிநாதன் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை இரவு வேலன் நகருக்குச் சென்றபோது, அவா் மீது சந்தேகப்பட்டு நில உரிமையாளா்கள் உள்பட 5 போ் கடுமையாகத் தாக்கியதில் அவா் உயிரிழந்தாா். வெள்ளக்கோவில் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து தனிப்படை அமைத்து தலைமறைவானவா்களைத் தேடி வந்தனா். இதில் 3 பேரை போலீஸாா் ஏற்கெனவே கைது

செய்தனா்.

இந்நிலையில் வெள்ளக்கோவில் வேலப்பநாயக்கன்வலசு அருகில் பதுங்கியிருந்த வெள்ளக்கோவில் அண்ணா நகா் பொன்னுசாமி மகன் காா்த்தி (34) என்பவரை காவல் ஆய்வாளா் ஞானப்பிரகாசம் மற்றும் போலீஸாா் கைது செய்தனா். பின்னா் காங்கயம் நீதிமன்றத்தில் ஆஜா் படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டாா். ஏற்கெனவே 3 போ் சிக்கிய நிலையில் இன்னும் ஒருவரைத் தேடும் பணி நடந்து வருகிறது.

