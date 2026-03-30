தவெக வேட்பாளா் விவரம்! காங்கயம்: பி.மணி
Updated On :29 மார்ச் 2026, 6:37 pm
பெயா்: பி.மணி
வயது: 72 (1954)
கல்வித் தகுதி: பி.காம்.
பெற்றோா்: பொங்கியண்ணக் கவுண்டா்-பாப்பாயம்மாள்
ஜாதி: கொங்கு வேளாளக் கவுண்டா்
மனைவி: தில்லைக்கரசி, மகன் ராஜா, மகள் பபிதா.
சொந்த ஊா்: இடையன்காட்டுவலசு, ஈரோடு.
அரசியல் அனுபவம்: கொங்கு வேளாளக் கவுண்டா் பேரவையில் மாநிலப் பொருளாளராக இருந்துள்ளாா்.
தோ்தல் பயணம்: முதல் முறையாக தோ்தலில் போட்டியிடுகிறாா்.
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...