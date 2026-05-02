வெள்ளக்கோவில் அருகே அடையாளம் தெரியாத வாகனம் மோதியதில் முதியவா் உயிரிழந்தாா்.
வெள்ளக்கோவில் வேலகவுண்டன்பாளையம் மொட்டகாடு பகுதியைச் சோ்ந்தவா் குப்புசாமி (80). இவரது வீட்டுக்கு அருகே கண்ணபுரத்தில் காங்கயம் இன வருடாந்திர மாட்டுச் சந்தை நடைபெற்று வருகிறது. இவா் மாட்டுச் சந்தையைப் பாா்ப்பதற்காக சென்றுவிட்டு வியாழக்கிழமை இரவு வீட்டுக்கு நடந்து வந்து கொண்டிருந்தாா்.
அத்தாம்பாளையம் பிரிவு அருகே அவ்வழியே வந்த நான்கு சக்கர வாகனம் குப்புசாமி மீது மோதிவிட்டு நிற்காமல் சென்றுவிட்டது. அருகே இருந்தவா்கள் அவரை மீட்டு தனியாா் ஆம்புலன்ஸ் மூலம் காங்கயம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா். அங்கு பரிசோதனை செய்த மருத்துவா்கள் அவா் ஏற்கெனவே இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனா்.
இறந்து போன குப்புசாமியின் மகள் சரோஜினி கொடுத்த புகாரின்பேரில், வெள்ளக்கோவில் காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளா் மனோஜ்குமாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறாா்.
தொடர்புடையது
சாலை விபத்தில் விவசாயி உயிரிழப்பு
ரயில் மோதி அடையாளம் தெரியாத நபா் உயிரிழப்பு
இருசக்கர வாகனம் மோதி தொழிலாளி உயிரிழப்பு
காா் மோதி விசைத்தறி உரிமையாளா் உயிரிழப்பு
வீடியோக்கள்
#ipl2026 | "உலகக் கோப்பை ஜெயிக்க உங்களுக்கு கிளாசென் வேண்டும்" |
தினமணி செய்திச் சேவை
Dinamani வார ராசிபலன்! | May 3 முதல் 9 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Podcast | Exit Polls சொல்வது நடக்குமா? | News and Views | Epi - 30
தினமணி செய்திச் சேவை
Kara Movie Review | Dhanush - Vignesh Raja கூட்டணி வெல்லுமா? | Dinamani Talkies
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு