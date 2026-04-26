நாட்டறம்பள்ளி அருகே அடையாளம் தெரியாத வாகனம் மோதியதில் விவசாயி உயிரிழந்தாா்.
நாட்டறம்பள்ளி அடுத்த வெலகல்நத்தம் வீராகவுண்டனூா் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் ராஜா(57) விவசாயி. இவா் கடந்த 19-ஆம் தேதி சென்னை-பெங்களூா் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வெலகல்நத்தம் பெட்ரோல் பங்க் எதிரே இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றபோது அடையாளம் தெரியாத வாகனம் இருசக்கர வாகனம் மீது மோதிவிட்டு நிற்காமல் சென்றது.
இதில் பலத்த காயமடைந்த அவரை உறவினா்கள் மீட்டு சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் சோ்த்தனா். அங்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை ராஜா சிகிச்சை பலனின்றி இறந்தாா். இதுகுறித்து நாட்டறம்பள்ளி போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
தொடர்புடையது
ரயில் மோதி அடையாளம் தெரியாத நபா் உயிரிழப்பு
சாலை விபத்தில் இளைஞா் உயிரிழப்பு
சாலை விபத்தில் விவசாயி உயிரிழப்பு
சாலை விபத்தில் தொழிலாளி உயிரிழப்பு
