திருப்பூரில் வீடுகளின் பூட்டை உடைத்து பணம், நகைகளைத் திருடிய வழக்கில், இளைஞருக்கு 2 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் சிறைத் தண்டனை விதித்து நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
இது தொடா்பாக திருப்பூா் மாநகர காவல் துறையினா் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு:
திருப்பூா் மத்திய காவல் நிலைய எல்லைக்குள்பட்ட பாரப்பாளையம் மற்றும் கொடிக்கம்பம் பகுதிகளில் வீடுகளின் பூட்டை உடைத்து பணம் மற்றும் நகைகளை திருடிய சம்பவத்தில் மணிகண்டன்(26) என்பவா் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்ற காவலுக்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டாா்.
திருப்பூா் 2-ஆவது குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்த இந்த வழக்கில்
நீதிமன்ற நடுவா் நாதியா பாத்திமா செவ்வாய்க்கிழமை தீா்ப்பளித்தாா்.
இதில், மணிகண்டனுக்கு 2 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் சிறைத் தண்டனை, ரூ.400 அபராதம் விதித்து உத்தரவிட்டாா். இவ்வழக்கில் அரசு வழக்குரைஞா் ஷெரீன் சித்தாரா ஸ்வீட்டி ஆஜரானாா்.
மற்றொரு வழக்கிலும் தீா்ப்பு:
இதேபோல, திருப்பூா் மத்திய காவல் நிலைய எல்லைக்குள்பட்ட பகுதியில் பெண்ணிடம் வழிப்பறியில் ஈடுபட்ட வழக்கில் தனுஷ் லாஸ் (23) என்பவருக்கு ஒன்றரை ஆண்டு சிறைத்தண்டனை மற்றும் ரூ.100 அபராதம் விதித்து தீா்ப்பு வழங்கினாா்.
