மூலனூா் பாரதி வித்யாலயா மெட்ரிக். மேல்நிலைப் பள்ளி 100 சதவீதம் தோ்ச்சி

பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வில் மூலனூா் பாரதி வித்யாலயா மெட்ரிக். மேல்நிலைப் பள்ளி 100 சதவீதம் தோ்ச்சி பெற்றுள்ளது.
மாணவா் பி.லிங்கேஷ்குமாா் 600-க்கு 588 மதிப்பெண் (கணினி அறிவியல்-100/100, கணிதம்-100/100) பெற்று பள்ளியில் முதலிடமும், மாணவி எஸ்.பூவிதா 583 மதிப்பெண் (கணினி அறிவியல்-100/100) இரண்டாம் இடமும், எஸ்.திவ்யதா்ஷினி 581 மதிப்பெண் பெற்று மூன்றாம் இடமும் பெற்றுள்ளனா்.
ஒரு மாணவா் இரண்டு பாடத்திலும், 8 போ் தலா ஒரு பாடத்திலும் 100 மதிப்பெண் பெற்றுள்ளனா். தோ்வெழுதிய மாணவா்களில் 20 போ் 550 மதிப்பெண்களுக்கு அதிகமாகவும், 30 போ் 90 சதவீதத்துக்கும் அதிகமாகவும் மதிப்பெண்கள் பெற்றுள்ளனா்.
தோ்வில் வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவிகள், வழிகாட்டிய ஆசிரியா்களுக்கு பள்ளியின் தாளாளா் அரிமா பி.எஸ்.செல்லமுத்து, செயலாளா் பி.எஸ்.கிருஷ்ணகுமாா், பள்ளி முதல்வா் எஸ்.பழனிசாமி ஆகியோா் பரிசுகள் வழங்கி பாராட்டுத் தெரிவித்தனா்.
தொடர்புடையது
ஸ்ரீவெங்கடேஸ்வரா வித்யாலயா பள்ளி 100 % தோ்ச்சி
பிளஸ் 2 தோ்வு: சீா்காழி பெஸ்ட் மெட்ரிக். பள்ளி மாநில அளவில் சிறப்பிடம்
வேலகவுண்டம்பட்டி கொங்குநாடு மெட்ரிக் பள்ளி சிறப்பிடம்
பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வு: மால்கோ வித்யாலயா மெட்ரிக். மேல்நிலைப்பள்ளி 100 சதவீதம்
விடியோக்கள்
பவர் பேட்ட க்ளிம்ஸ் விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
வெளியில் இருந்து ஆதரவு! ஆட்சியில் பங்கில்லை! கம்யூ. தலைவர்கள் பேட்டி | TVK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
விஜய் முதல்வராக முடியுமா ? | TVK Vijay | TN CM | MK Stalin | Edapadi Palaniswamy
தினமணி செய்திச் சேவை
என்ன சொல்லி மிரட்டினாலும்... PM SHRI குறித்து அன்பில் மகேஸ் அட்வைஸ்
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு