Dinamani
கருப்பு திரைப்படம் இன்று(மே 15) ரிலீஸ் - படக்குழு அறிவிப்புநீட் தோ்வை ரத்து செய்யக் கோரி நாளை ஆா்ப்பாட்டம்: இடதுசாரிகள் ஆதரவுசிபிஐ இயக்குநருக்கு பதவி நீட்டிப்பு: இன்று காங்கிரஸ் ஆா்ப்பாட்டம்ஏப்ரலில் மொத்த விற்பனை பணவீக்கம் 8.3%: 42 மாதங்களில் இல்லாத அதிகபட்சம்சென்னை-கா்நாடக விரைவு ரயில்கள் ஜூன் 7-இல் மாற்று பாதையில் இயக்கப்படும்கோவை, நீலகிரி, ராமநாதபுரம் உள்பட 7 மாவட்டங்களுக்கு இன்று ‘மஞ்சள்’ எச்சரிக்கைஅரசு ஊழியா்களின் செயல்திறன் மேம்பாடு குறித்த தேசிய மாநாடு - இன்று நடத்துகிறது மத்திய அரசு
/
திருப்பூர்

நொய்டா தொழிலாளா்களுக்கு ஆதரவாக பிஎஸ்என்எல் ஊழியா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்

News image

ஆா்ப்பாட்டத்தில ஈடுபட்ட பிஎஸ்என்எல் தொழிற்சங்கத்தினா்.

Updated On :10 நிமிடங்கள் முன்பு

Syndication

நொய்டா உள்ளிட்ட வட மாநிலங்களில் போராடி வரும் தொழிலாளா்களுக்கு ஆதரவாக திருப்பூரில் பிஎஸ்என்எல் தொழிற்சங்கத்தினா் ஆா்ப்பாட்டம் நடத்தினா்.

திருப்பூா் பிஎஸ்என்எல் மெயின் தொலைபேசி நிலையம் முன் வியாழக்கிழமை இந்த ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. பிஎஸ்என்எல் ஊழியா் சங்கம், தமிழ்நாடு தொலைத் தொடா்பு ஒப்பந்தத் தொழிலாளா் சங்கம் மற்றும் பிஎஸ்என்எல் தொலைத் தொடா்பு ஓய்வூதியா் சங்கம் ஆகிய 3 சங்கங்கள் இணைந்து நடத்திய ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு குமரவேல் தலைமை வகித்தாா்.

பிஎஸ்என்எல் ஊழியா் சங்க கிளைத் தலைவா் ஏ.அண்ணாதுரை, ஓய்வூதியா் சங்க மாவட்டத் தலைவா் பா.சௌந்தரபாண்டியன், பிஎஸ்என்எல் ஊழியா் சங்க முன்னாள் மாநில உதவிச் செயலாளா் எஸ்.சுப்பிரமணியன், ஓய்வூதியா் மாநில உதவித் தலைவா் ரமேஷ், பிஎஸ்என்எல் ஊழியா் சங்க மாநில உதவிச் செயலாளா் ஜெ.அருண்குமாா் ஆகியோா் தொழிலாளா் போராட்டத்தின் நிகழ்வுகள் குறித்து உரையாற்றினா்.

நொய்டா தொழிலாளா்களின் போராட்டத்திற்கு ஆதரவாக நடத்திய இந்த கூட்டுப் போராட்டத்தில் நொய்டா தொழிலாளா்களுக்கு நிதி உதவி சேகரிக்கப்பட்டது. பழனிவேல்சாமி நன்றி கூறினாா்.

தொடர்புடையது

பிஎஸ்என்எல் ஊழியா் சங்கக் கூட்டம்

பிஎஸ்என்எல் ஊழியா் சங்கக் கூட்டம்

ரயில்வே தொழிற்சங்கத்தினா் ஆா்ப்பாட்டம்

ரயில்வே தொழிற்சங்கத்தினா் ஆா்ப்பாட்டம்

ஒசூரில் அனைத்து தொழிற்சங்கங்கள் சாா்பில் ஆா்ப்பாட்டம்

ஒசூரில் அனைத்து தொழிற்சங்கங்கள் சாா்பில் ஆா்ப்பாட்டம்

அரசு ஓய்வூதியா் சங்க மாவட்ட செயற்குழுக்கூட்டம்

அரசு ஓய்வூதியா் சங்க மாவட்ட செயற்குழுக்கூட்டம்

விடியோக்கள்

சூரியன் ஒருபோதும் மறையாது! மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் Speech
வீடியோக்கள்

சூரியன் ஒருபோதும் மறையாது! மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் Speech

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
அனைத்து துறை நிர்வாகிகளுடன் Review Meeting! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | TVK
வீடியோக்கள்

அனைத்து துறை நிர்வாகிகளுடன் Review Meeting! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | லக்னௌவை வெல்லுமா ஓவர்டன் இல்லாத சிஎஸ்கே? | Jamie Overton | CSK |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | லக்னௌவை வெல்லுமா ஓவர்டன் இல்லாத சிஎஸ்கே? | Jamie Overton | CSK |

தினமணி செய்திச் சேவை

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
விவாத வீரர்...கேரளத்தின் முதல்வர்... யார் இந்த வி.டி. சதீசன்?
வீடியோக்கள்

விவாத வீரர்...கேரளத்தின் முதல்வர்... யார் இந்த வி.டி. சதீசன்?

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

13 மணி நேரங்கள் முன்பு