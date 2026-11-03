ஊத்துக்குளி, குன்னத்தூரில் ரூ.8.34 கோடியில் வளா்ச்சிப் பணிகள்: அமைச்சா் அருண்ராஜ் திறந்து வைத்தாா்
ஊத்துக்குளி மற்றும் குன்னத்தூா் பேரூராட்சிக்குள்பட்ட பகுதிகளில் ரூ.8.34 கோடி மதிப்பீட்டில் முடிவுற்ற பல்வேறு வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகளை சுகாதாரத் துறை அமைச்சா் கே.ஜி.அருண்ராஜ் செவ்வாய்க்கிழமை திறந்துவைத்தாா்.
ஊத்துக்குளி மற்றும் குன்னத்தூா் பேரூராட்சிக்குள்பட்ட பகுதிகளில் ரூ.8.34 கோடி மதிப்பீட்டில் முடிவுற்ற பல்வேறு வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகளை சுகாதாரத் துறை அமைச்சா் கே.ஜி.அருண்ராஜ் செவ்வாய்க்கிழமை திறந்துவைத்தாா்.
திருப்பூா், பூலுவப்பட்டி மாநகராட்சி தொடக்கப் பள்ளியில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சிக்கு மாவட்ட ஆட்சியா் சி.முத்துக்குமரன் தலைமை வகித்தாா். சட்டப் பேரவை உறுப்பினா் வி.சித்தியபாமா முன்னிலை வகித்தாா்.
அமைச்சா் கே.ஜி.அருண்ராஜ் சிறப்பு அழைப்பாளராகப் பங்கேற்று, திருப்பூா் மாநகராட்சி ஊத்துக்குளி மற்றும் குன்னத்தூா் பேரூராட்சிக்குள்பட்ட பகுதிகளில் பல்வேறு துறைகளின் சாா்பில் முடிவுற்ற ரூ.8.34 கோடி மதிப்பிலான திட்டப் பணிகளை திறந்து வைத்தாா்.
இதைத் தொடா்ந்து, அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: சிங்கப் பெண் சிறப்பு அதிரடிப் படை, வீடுகளுக்கு 200 யூனிட் கட்டணமில்லா மின்சாரம் வழங்கும் திட்டம், வெற்றிப் பயணத் திட்டம், தாய்மாமன் தங்கம் மோதிரம் திட்டம் உள்ளிட்ட திட்டங்களை முதல்வா் அறிவித்து சிறப்பாகச் செயல்படுத்தி வருகிறாா்.
திருப்பூா் மாவட்ட பொதுமக்களின் அனைத்து தேவைகளையும் முதல்வரின் கவனத்துக்கு கொண்டு சென்று முன் மாதிரி மாவட்டமாக மாற்ற அனைத்து நடவடிக்கைளும் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இதையடுத்து, பூலுவப்பட்டி மாநகராட்சி தொடக்கப் பள்ளியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தானியங்கி துணிப்பை வழங்கும் இயந்திரத்தை அமைச்சா் பாா்வையிட்டாா்.
இந்நிகழ்ச்சியில், துணை மேயா் ரா.பாலசுப்பிரமணியம், மாநகராட்சி ஆணையா் எம்.பி.அமித், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் ரா.ஆனந்தி, திருப்பூா் மாநகராட்சி 2-ஆவது மண்டலத் தலைவா் கோவிந்தராஜ், துணை ஆணையா் சுந்தர்ராஜ் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
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