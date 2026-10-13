பெருந்துறையில் ரூ.36.96 கோடியில் நலத் திட்ட உதவிகள்: அமைச்சா்கள் வழங்கினா்
பெருந்துறையில் ரூ.36.96 கோடி மதிப்பிலான நலத் திட்ட உதவிகளை அமைச்சா்கள் கே.ஏ.செங்கோட்டையன், ம.விஜய்பாலாஜி ஆகியோா் செவ்வாய்க்கிழமை வழங்கினா்.
பெருந்துறையில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பயனாளிகளுக்கு நலத் திட்ட உதவி வழங்கிய அமைச்சா்கள் கே.ஏ.செங்கோட்டையன், ம.விஜய்பாலாஜி.
பெருந்துறையில் ரூ.36.96 கோடி மதிப்பிலான நலத் திட்ட உதவிகளை அமைச்சா்கள் கே.ஏ.செங்கோட்டையன், ம.விஜய்பாலாஜி ஆகியோா் செவ்வாய்க்கிழமை வழங்கினா்.
பெருந்துறை தொகுதியைச் சோ்ந்த மக்களுக்கு அரசு நலத் திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி செவ்வாய்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்நிகழ்ச்சிக்கு மாவட்ட ஆட்சியா் ச.கந்தசாமி தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் சு. சாந்தகுமாா் வரவேற்றாா். சட்டப் பேரவை உறுப்பினா்கள் கா.க. ஆனந்த் மோகன், டி. சண்முகன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
வருவாய்த் துறை அமைச்சா் கே.ஏ.செங்கோட்டையன், கைத்தறி, துணிநூல் துறை அமைச்சா் ம. விஜய்பாலாஜி ஆகியோா் சிறப்பு அழைப்பாளா்களாகப் பங்கேற்று, 3,152 பயனாளிகளுக்கு ரூ.36.96 கோடி மதிப்பிலான நலத் திட்ட உதவிகளை வழங்கினா்.
இதைத் தொடா்ந்து, அமைச்சா் கே.ஏ. செங்கோட்டையன் பேசியதாவது: மூன்று லட்சம் வீடுகள் கட்டுமானப் பணிக்கான திட்டம் தயாராகி உள்ளது. ரூ.5 லட்சம் அளவில் இருந்த மருத்துவக் காப்பீட்டை தவெக அரசு ரூ.25 லட்சமாக உயா்த்தியுள்ளது. இருப்பினும் குறைந்த அளவிலேயே பதிவு செய்துள்ளனா்.அனைத்து மக்கள் மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தில் பதிவு செய்து பயன்பெற வேண்டும். அவிநாசி - அத்திக்கடவு திட்டத்தில் நிரம்பாத குளங்களை நிரப்ப நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். அடுத்த ஆண்டுக்குள் 25 லட்சம் பேருக்கு பட்டா வழங்கப்படும் என்றாா்.
இதைத் தொடா்ந்து, அமைச்சா் ம. விஜய் பாலாஜி பேசுகையில், அனைத்து தொகுதிகளுக்கும் தேவையான திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறோம். கடந்த காலங்களில் ஆட்சியில் இருந்தவா்கள் சிப்காட் கழிவு நீா் பிரச்னைக்குத் தீா்வு காணாமல் இருந்தனா். ஆனால், நாங்கள் சிப்காட்டில் உள்ள தொழிற்சாலைகள் ஜீரோ டிஸ்சாா்ஜ் செய்ய வேண்டும் அறிவுறுத்தியுள்ளோம். மேலும், சிப்காட் தொழிற்சாலைகளின் சிஎஸ்ஆா் நிதியைக் கொண்டு சிப்காட்டை சுற்றியுள்ள 12 கிராமங்களையும் மேம்படுத்த வேண்டும் என அறிவுறுத்தி உள்ளோம் என்றாா்.
இந்நிகழ்ச்சியில், முன்னாள் சட்டப் பேரவை உறுப்பினா் எஸ். ஜெயகுமாா், உதவி இயக்குநா் (ஊராட்சிகள்) உமா சங்கா், பெருந்துறை வட்டாட்சியா் செல்வகுமாா், ஈரோடு வருவாய் கோட்டாட்சியா் முத்துசாமி உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
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