காா் மோதி விபத்து: தொழிலாளி உயிரிழப்பு
வெள்ளக்கோவில் அருகே நிகழ்ந்த சாலை விபத்தில் மரக்கடை தொழிலாளி உயிரிழந்தாா்.
பாலமுருகன்.
வெள்ளக்கோவில் அருகே நிகழ்ந்த சாலை விபத்தில் மரக்கடை தொழிலாளி உயிரிழந்தாா்.
கோவை மாவட்டம், சூலூா், கலங்கல் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் பாலமுருகன் (56). இவா் கடந்த இரண்டு மாதங்களாக வெள்ளக்கோவிலில் தங்கி அங்குள்ள மரக்கடையில் வேலை செய்து வந்தாா். இந்நிலையில், வெள்ளக்கோவில்-காங்கயம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பழைய நகராட்சி அலுவலகம் அருகே வியாழக்கிழமை இரவு நடந்து சென்றபோது சாலையைக் கடக்க முயன்றுள்ளாா்.
அப்போது காங்கயத்தில் இருந்து கரூா் நோக்கி வந்த காா் மோதியதில் படுகாயமடைந்த பாலமுருகனை, அங்கிருந்தவா்கள் மீட்டு தனியாா் ஆம்புலன்ஸ் மூலமாக காங்கயம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா். அங்கு முதலுதவி அளிக்கப்பட்ட பிறகு, திருப்பூா் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா். ஆனால், சிகிச்சைப் பலனின்றி வெள்ளிக்கிழமை அவா் உயிரிழந்தாா்.
இதுகுறித்து பாலமுருகனின் மனைவி பூங்கொடி (46) அளித்த புகாரின்பேரில், அஜாக்கிரதையாக காா் ஓட்டி விபத்தை ஏற்படுத்திய ஆஷ்லே என்பவா் மீது வெள்ளக்கோவில் காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளா் வி.மனோஜ்குமாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறாா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.