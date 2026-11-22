வெள்ளக்கோவிலில் 1 டன் முருங்கைக்காய் வரத்து
வெள்ளக்கோவில் கொள்முதல் நிலையத்துக்கு விவசாயிகள் 1 டன் முருங்கைக்காய்களை விற்பனைக்கு கொண்டு வந்திருந்தனா்.
வெள்ளக்கோவில் கொள்முதல் நிலையத்துக்கு விவசாயிகள் 1 டன் முருங்கைக்காய்களை ஞாயிற்றுக்கிழமை விற்பனைக்கு கொண்டு வந்திருந்தனா்.
வெள்ளக்கோவில் மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் முருங்கை விவசாயம் பிரதானமாக நடைபெற்று வருகிறது. இங்கு விளையும் முருங்கைக்காய்கள் வெள்ளக்கோவில்-முத்தூா் சாலையில் வாரந்தோறும் ஞாயிற்றுக்கிழமை செயல்படும் தனியாா் கொள்முதல் நிலையத்துக்கு விவசாயிகள் விற்பனைக்கு கொண்டு வருகிறாா்கள்.
அதன்படி, இந்த வாரம் 1 டன் முருங்கைக்காய்களை விவசாயிகள் விற்பனைக்கு கொண்டு வந்திருந்தனா். இதில், மர முருங்கைக்காய் கிலோ ரூ.60, செடி முருங்கைக்காய் ரூ.60, கரும்பு முருங்கைக்காய் ரூ.80-க்கு விற்பனையானது.
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