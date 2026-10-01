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பல்லடத்தில் ஆம்னி பேருந்துகளுக்கான நிறுத்தம் அமைக்க கோரிக்கை

பல்லடம் நகராட்சிக்குள்பட்ட பகுதியில் ஆம்னி பேருந்துகளுக்கான நிறுத்தம் அமைக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

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ஆம்னி பேருந்துகள் - பிரதிப் படம்

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பல்லடம் நகராட்சிக்குள்பட்ட பகுதியில் ஆம்னி பேருந்துகளுக்கான நிறுத்தம் அமைக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

பல்லடம் வட்டாரத்தைச் சோ்ந்த மக்கள் தொழில், வியாபாரம், கல்வி உள்ளிட்ட பல்வேறு தேவைகளுக்காக சென்னை, பெங்களூரு உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளுக்குச் சென்று வருகின்றனா்.

இந்நிலையில், பல்லடம் வழியாக இயக்கப்படும் பெரும்பாலான ஆம்னி பேருந்துகள் நகராட்சி அலுவலகம் முன் நின்று பயணிகளை ஏற்றிச் செல்கின்றன. ஆனால், முறையான பேருந்து நிறுத்தம் இல்லாததால் பயணிகள் சாலையோரத்திலேயே காத்திருக்க வேண்டிய நிலை உள்ளது. இதனால், பெண்கள், குழந்தைகள், முதியோா் அவதியடைந்து வருகின்றனா்.

எனவே, பல்லடம் நகராட்சி அலுவலகம் முன் ஆம்னி பேருந்து நிறுத்தம் அமைக்க அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

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