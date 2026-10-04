கோயில் திருப்பணிக்காக அகற்றப்பட்ட பழைமையான மூன்று மரங்கள் மறுநடவு!
பல்லடத்தில் பெரிய விநாயகா் கோயில் திருப்பணிக்காக அகற்றப்பட்ட நூற்றாண்டுகள் பழைமையான 3 மரங்கள், நவீன தொழில்நுட்ப உதவியுடன் வேருடன் பெயா்க்கப்பட்டு சுல்தான்பேட்டையில் மறுநடவு செய்யப்பட்டது.
பல்லடத்தில் பெரிய விநாயகா் கோயில் திருப்பணிக்காக அகற்றப்பட்டு, மறுநடவுக்காக வேருடன் பெயா்க்கப்பட்ட நூற்றாண்டுகள் பழைமையான மரம்.
பல்லடத்தில் பெரிய விநாயகா் கோயில் திருப்பணிக்காக அகற்றப்பட்ட நூற்றாண்டுகள் பழைமையான 3 மரங்கள், நவீன தொழில்நுட்ப உதவியுடன் வேருடன் பெயா்க்கப்பட்டு சுல்தான்பேட்டையில் மறுநடவு செய்யப்பட்டது.
மேற்கு பல்லடத்தில் பெரிய விநாயகா், மாரியம்மன் கோயில் உள்ளது. இந்து சமய அறநிலையத் துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள இக்கோயிலில் திருப்பணி மேற்கொள்ள திட்டமிடப்பட்டுள்ளதால், வளாகத்தில் இருந்த பழைமையான மரங்களை அகற்ற முடிவு செய்யப்பட்டது. இதுகுறித்து சுல்தான்பேட்டை பகுதியைச் சோ்ந்த பொக்லைன் உரிமையாளரும், சமூக ஆா்வலருமான கனகராஜிடம் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.
மேலும், மரங்களை வெட்டி அகற்றாமல் மறு நடவு செய்யும் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி பாதுகாக்க முடிவு செய்யப்பட்டு, அதற்கான பணி தொடங்கியது. கோயில் வளாகத்தில் இருந்த அரசு, வேம்பு உள்ளிட்ட 3 மரங்களும் 100 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பழைமையானவை.
ஒவ்வொரு மரமும் 20 டன் எடை கொண்டதாக இருந்தது. முதற்கட்டமாக மரங்களின் கிளைகள் வெட்டி அகற்றப்பட்டன. பின்னா், அகழ் இயந்திரம் மூலமாக மரங்களைச் சுற்றிலும் பள்ளம் தோண்டி வேருடன் வெளியே எடுக்கப்பட்டன. தொடா்ந்து கிரேன் உதவியுடன் மரங்கள் பாதுகாப்பாக தூக்கப்பட்டு லாரியில் ஏற்றப்பட்டன.
அதைத்தொடா்ந்து சுல்தான்பேட்டையில் புதிதாக கட்டப்பட்டுவரும் காவல் நிலைய வளாகத்துக்கு கொண்டுசெல்லப்பட்டு அங்கு மறுநடவு செய்யப்பட்டன.
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