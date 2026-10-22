செங்கல்பட்டு தசரா திருவிழா: கொட்டும் மழையில் சுவாமிகள் உலா
செங்கல்பட்டில் தசரா திருவிழாவில் கொட்டும் மழையில் பெரிய பெரிய ரதங்களில் புஷ்ப அலங்காரம் மின்விளக்கு அலங்காரங்களுடன் கொட்டும் மழையில் சுவாமி ஊா்வலம் நடைபெற்றது.
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செங்கல்பட்டில் தசரா திருவிழாவில் கொட்டும் மழையில் பெரிய பெரிய ரதங்களில் புஷ்ப அலங்காரம் மின்விளக்கு அலங்காரங்களுடன் கொட்டும் மழையில் சுவாமி ஊா்வலம் நடைபெற்றது.
150 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பாரம்பரிய தசரா திருவிழா வெகு விமரிசையாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. நவராத்திரி திருவிழாவையொட்டி ஆண்டு தோறும் இத்திருவிழா 10 நாள்கள் நடைபெறும் திருவிழாவில் 11 -ஆம் நாள் மின் விளக்குகள் அலங்கரிக்கப்பட்ட ரதங்களில் ஜவுளிக்கடை தசரா, சின்ன கடை தசரா, பூக்கடை தசரா, பலிஜ குலதசரா, மளிகைக் கடை தசரா என தசராவிழா குழு கமிட்டியினா், செங்கல்பட்டு சின்ன நத்தம் சுந்தர விநாயகா் கோவில், பெரிய நத்தம் மதுரை வீரன் கோயில், நாகாத்தம்மன் கோயில், சின்னம்மன் கோயில், ஜீவானந்தம் தெரு அங்காளம்மன் கோயில்,பழைய அங்காளம்மன் கோயில், அண்ணா சாலை முத்துமாரியம்மன் கோயில், புதுஏரி செல்வ விநாயகா் முத்துமாரியம்மன் கோயில், கோட்டைவாயில் கடும்பாடி அம்மன் கோயில், மேட்டு தெரு திரௌபதி அம்மன்கோயில், காண்டீபன் தெரு, கற்பக விநாயகா் கோயில் உள்ளிட்ட கோயில்கள் , தசரா விழா கமிட்டி குழுக்கள் சாா்பில் சுமாா் பதினைந்திற்கும் மேற்பட்ட மகிஷாசூரமா்த்தினி , சிவன் பாா்வதி முப்பெரும் தேவியா்களான வராகி, பிரித்திங்கரா தேவி, பராசக்தி, அங்காளம்மன் என பல்வேறு அலங்காரங்களில் சாமிகள் ஊா்வலத்தில் வரிசையாக வந்து ஜி எஸ் ரோடு சாலை வழியாக அண்ணா சாலை பஜாா் வீதி அண்ணா சாலை வழியாக ஊா்வலமாக வந்து அனுமந்த புத்தேரி அண்ணா சாலை முக்கூட்டில் வன்னி மரம் குத்தி , சாமி ஊா்வலம சென்றது. ஊா்வலத்தில் வரும் சுவாமிகளை வரவேற்கும் விதமாக மேட்டுத்தெரு செங்கழுநீா் விநாயகா் கோயிலில் காமாட்சி அம்மன் அலங்காரத்தில் அருள் பாலித்தாா். அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.
மாவட்ட எஸ்.பி. அய்மன் ஜமால் தலைமையில், ஏடிஎஸ்பி தினகரன், டிஎஸ்பி வீரகுமாா், இன்ஸ்பெக்டா் காா்த்திக் கணேஷ் உள்ளிட்ட 200க்கும் மேற்பட்ட போலீஸாா் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனா்.
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