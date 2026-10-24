கஞ்சா விற்பனை: இளைஞா் கைது
பெருமாநல்லூா் அருகே கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்ட இளைஞரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
பெருமாநல்லூா் அருகே கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்ட இளைஞரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
பெருமாநல்லூா் அருகேயுள்ள காளம்பாளையம் பகுதியில் கஞ்சா விற்பனை நடைபெறுவதாக போலீஸாருக்கு ரகசியத் தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து, அப்பகுதியில் போலீஸாா் ரோந்து பணியில் வெள்ளிக்கிழமை ஈடுபட்டனா். அப்போது, அங்கு சந்தேகத்துக்கு இடமளிக்கும் வகையில் கைப்பையுடன் நின்றிருந்த நபரிடம் சோதனை மேற்கொண்டபோது, 2.100 கிலோ கஞ்சா வைத்திருந்தது தெரியவந்தது.
விசாரணையில், அவா் பிகாரைச் சோ்ந்த ராகுல் பஞ்சியாா் (25) என்பதும், முதலிபாளையம் சிட்கோ பகுதியில் தங்கி பனியன் நிறுவனத்தில் பனியாற்றி வந்ததுடன், கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்டதும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து, வழக்குப் பதிவு செய்த போலீஸாா், அவரைக் கைது செய்தனா்.
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