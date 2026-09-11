கஞ்சா விற்ற இருவா் குண்டா் சட்டத்தில் கைது
அவிநாசி அருகே கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்ட இருவரை போலீஸாா் குண்டா் சட்டத்தின்கீழ் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
அவிநாசி அருகே கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்ட இருவரை போலீஸாா் குண்டா் சட்டத்தின்கீழ் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்ட அவிநாசி, பெருமாநல்லூா் சந்தைக்கடை தோட்டம் பகுதியைச் சோ்ந்த கௌதம் (25), பெருமாநல்லூா் ஆலங்காடு பகுதியைச் சோ்ந்த மனோஜ்குமாா் (21) ஆகியோரை கடந்த மாதம் கைது செய்த போலீஸாா், அவா்களிடமிருந்த 4 கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனா்.
இந்நிலையில், பொது அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவிக்கும் வகையில் செயல்பட்ட இருவரையும் போலீஸாா் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின்கீழ் சிறையில் அடைத்தனா்.
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