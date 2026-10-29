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உடுமலை அருகே குடிநீா் கோரி சாலை மறியல்

உடுமலை அருகே குடிநீா் கோரி பொது மக்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

சாலை  மறியல்  போராட்டத்தில்  ஈடுபட்ட  பொது மக்கள்.

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உடுமலை அருகே குடிநீா் கோரி பொது மக்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

உடுமலையை அடுத்துள்ள சின்னவீரம்பட்டி ஊராட்சிக்கு உள்பட்டது இந்திரா நகா் பகுதி. இங்கு ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வசித்து வருகின்றனா். இந்நிலையில் இப் பகுதிக்கு கடந்த ஒரு வாரத்துக்கும் மேலாக குடிநீா் விநியோகம் செய்யப்படவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது.

இது குறித்து ஊராட்சி மற்றும் ஒன்றிய அலுவலா்களிடம் பொது மக்கள் புகாா் கூறி உள்ளனா். ஆனால் குடிநீா் விநியோகம் செய்யப்படவில்லை.

இதனால் ஆத்திரம் அடைந்த பொது மக்கள் காலி குடங்களுடன் உடுமலை - தாராபுரம் சாலையில் மறியல் போராட்டத்தில் வியாழக்கிழமை ஈடுபட்டனா். இதனால் சுமாா் அரை மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.

தகவல் அறிந்த உடுமலை போலீஸாா், அரசு அலுவலா்கள் அங்கு வந்து பொதுமக்களிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா். இதில், குடிநீா் விநியோகம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டதால் சாலை மறியல் போராட்டம் விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டது.

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