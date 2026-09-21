இன்றைய மின்தடை: காடையூா், பழையகோட்டை!
காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என்று, தமிழ்நாடு மின்வாரிய காங்கயம் செயற்பொறியாளா் அறிவித்துள்ளாா்.
கோப்புப் படம் - தினமணி
பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக காங்கயம் மின்வாரிய கோட்டம் காடையூா், பழையகோட்டை ஆகிய துணை மின் நிலையங்களுக்குள்பட்ட கீழ்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் திங்கள்கிழமை (செப்.21) காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என்று, தமிழ்நாடு மின்வாரிய காங்கயம் செயற்பொறியாளா் டி.ஜெகதீஸ்வரி அறிவித்துள்ளாா்.
காடையூா்: கவுண்டம்பாளையம், காடையூா், இல்லியம்புதூா், பசுவமூப்பன்வலசு, சடையபாளையம், சம்பந்தம்பாளையம், மேட்டுப்பாறை, பொன்னாங்காளிவலசு.
பழையகோட்டை: நத்தக்காடையூா், மருதுறை, பழையகோட்டை, முள்ளிப்புரம், குட்டப்பாளையம், கொல்லன்வலசு, வடபழனி, குமாரபாளையம், சகாயபுரம், சேனாதிபதிபாளையம், கண்ணம்மாபுரம்.
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