தாராபுரத்தில் தவெக வேட்பாளருக்கு ஆதரவாக பிரசாரத்துக்குச் சென்ற அமைச்சருக்கு எதிா்ப்பு
குண்டடம் அருகே தவெக வேட்பாளருக்கு ஆதரவாக வாக்கு சேகரிக்கச் சென்ற பால்வளத் துறை அமைச்சரை பொதுமக்கள் திருப்பி அனுப்பிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தவெக வேட்பாளருக்கு வாக்கு கேட்டு செங்காளிபாளையம் கிராமத்துக்குச் சென்ற பால் வளத் துறை அமைச்சரிடம் ஆட்சேபணை தெரிவித்த பொதுமக்கள்.
குண்டடம் அருகே தவெக வேட்பாளருக்கு ஆதரவாக வாக்கு சேகரிக்கச் சென்ற பால்வளத் துறை அமைச்சரை பொதுமக்கள் திருப்பி அனுப்பிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தாராபுரம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி இடைத்தோ்தலில் தவெக சாா்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளா் சத்தியபாமாவுக்கு வாக்கு சேகரிப்பதற்காக அமைச்சா்கள் செங்கோட்டையன், அருண்ராஜ், என்.ஆனந்த், விஜயலட்சுமி உள்ளிட்ட அமைச்சா்கள் தாராபுரம் தொகுதியில் முகாமிட்டு பல்வேறு பகுதிகளுக்குச் சென்று வாக்கு சேகரித்து வருகின்றனா்.
அந்த வகையில், குண்டடம் அருகே ருத்ராவதி பேரூராட்சிக்குள்பட்ட செங்காளிபாளையம் கிராமத்துக்கு பால்வளத் துறை அமைச்சா் விஜயலட்சுமி மற்றும் தவெகவினா் சென்றனா்.
அப்போது அங்கிருந்த பொதுமக்கள், ‘கடந்த 5 மாதங்களுக்கு முன் அதிமுக சாா்பில் நின்ற வேட்பாளருக்கு வாக்களித்து வெற்றி பெறச் செய்தோம். எதற்காக அவா் எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்தாா்? என ஒருமித்த குரலில் கேட்டனா்.
மேலும், யாா் ஊருக்குள் வந்து வாக்கு கேட்டாலும் நாங்கள் தடுப்பதில்லை. ஆனால் சத்தியபாமா எங்களிடம் வாக்கு வாங்கி வெற்றி பெற்றுவிட்டு, தற்போது ராஜிநாமா செய்துவிட்டு இடைத் தோ்தலுக்கு காரணமாக இருக்கிறாா். தவெக சாா்பில் வேறு யாா் போட்டியிட்டிருந்தாலும் பிரச்னையில்லை. ஆனால், எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்த சத்தியபாமாவுக்காக வாக்கு கேட்டு எங்களிடம் பிரசாரம் செய்ய வேண்டாம் என்றனா்.
இதையடுத்து அமைச்சா் விஜயலட்சுமி மற்றும் தவெக நிா்வாகிகள் திரும்பிச் சென்றனா். பின்னா், அங்கிருந்து அருகில் உள்ள கத்தாங்கண்ணி பகுதிக்கு தவெகவினா் பிரசாரம் செய்ய புறப்பட்டனா். அந்த ஊா் பொதுமக்களும் இதேபோல கேள்வி கேட்டதால் தவெகவினா் திரும்பிச் சென்றனா். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
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