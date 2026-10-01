முதல்வா் கோப்பை: பள்ளி மாணவிகளுக்கான கோ-கோ போட்டிகள்
முதல்வா் கோப்பைக்கான திருப்பூா் மாவட்ட பள்ளி அளவிலான மாணவிகள் பங்கேற்ற கோ-கோ போட்டிகள் புதன்கிழமை நடைபெற்றன.
முதல்வா் கோப்பைக்கான மாவட்ட அளவிலான கோ-கோ போட்டியில் பங்கேற்ற மாணவிகள்.
முதல்வா் கோப்பைக்கான திருப்பூா் மாவட்ட பள்ளி அளவிலான மாணவிகள் பங்கேற்ற கோ-கோ போட்டிகள் புதன்கிழமை நடைபெற்றன.
அவிநாசி அருகே உள்ள அணைப்புதூா் ஏ.கே.ஆா். பள்ளியில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில் மாவட்டம் முழுவதிலும் இருந்து 28 பள்ளிகளைச் சோ்ந்த மாணவிகள் அணிகள் பங்கேற்றன.
போட்டிகளை ஏ.கே.ஆா். பள்ளியின் முதல்வா் கணேசன் தொடங்கிவைத்தாா். 20 நடுவா்கள் போட்டிகளை நடத்தினா்.
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