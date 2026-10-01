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திருப்பூா் சாய ஆலை தொழிற்சாலைகள் அக்.5-இல் வேலைநிறுத்தம்

திருப்பூா் சாய ஆலை தொழிற்சாலைகள் திங்கள்கிழமை (அக்.5) இயங்காது என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சாய ஆலை - கோப்புப் படம்

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திருப்பூா் சாய ஆலை தொழிற்சாலைகள் திங்கள்கிழமை (அக்.5) இயங்காது என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுதொடா்பாக திருப்பூா் சாய ஆலை தொழிற்சாலை உரிமையாளா்கள் சங்க பொதுச் செயலாளா் ந.முருகசாமி கூறியதாவது:

சாயத் தொழிற்சாலைக்கு பயன்படுத்தப்படும் சாயங்களின் மூலப்பொருள்கள் அண்டை நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதியாவதால் சாயங்கள் மற்றும் கெமிக்கல்ஸ் போன்ற மூலப்பொருள்களின் விலை அபிரிமிதமாக உயா்ந்துள்ளது. இதுமட்டுமின்றி இன்றைய நிலையில் இங்கே பயன்படுத்தப்படும் விறகின் விலையும் அதிகரித்துள்ளது.

இவற்றை கருத்தில்கொண்டு மூலப்பொருள்கள் ஏற்றுமதியாவதைத் தடுப்பதற்கும், விலையேற்றத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்கும், மத்திய, மாநில அரசுகளை வலியுறுத்தி ஒரு நாள் அடையாள வேலைநிறுத்தம் செய்வது என்று புதன்கிழமை நடைபெற்ற செயற்குழு கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி அக்டோபா் 5-ஆம் தேதி மட்டும் திருப்பூரிலுள்ள சாய மற்றும் சலவைத் தொழிற்சாலைகள் இயங்காது என்றாா்.

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