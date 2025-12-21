நூறுநாள் வேலைத் திட்டத்தின் பெயரை மாற்ற எதிா்ப்பு: காங்கிரஸ் கட்சியினா் ஆா்ப்பாட்டம்
மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலையளிப்பு உறுதித் திட்டத்தின் பெயரை மாற்றுவதைக் கண்டித்து, தருமபுரியில் காங்கிரஸ் கட்சி சாா்பில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட்டது.
தருமபுரி பிஎஸ்என்எல் அலுவலகம் அருகே நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு காங்கிரஸ் மாவட்ட பொறுப்பாளா் தீா்த்தராமன் தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட பொருளாளா் வடிவேல் வரவேற்றாா்.
மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலையளிப்பு உறுதித் திட்டத்தின் பெயரை மாற்றுவதை திரும்பப் பெற வேண்டும். இதுதொடா்பாக கொண்டுவரப்பட்டுள்ள சிறப்புச் சட்டத்துக்கு தருமபுரி மாவட்ட காங்கிரஸ் கண்டனம் தெரிவிக்கிறது எனக் குறிப்பிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பலரும் பேசினா். தொடா்ந்து முழக்கமும் எழுப்பப் பட்டது.
இதில், கட்சியின் பொதுக்குழு உறுப்பினா்கள் கிருஷ்ணன், நரேந்திரன், காளியம்மாள், ஜெயசங்கா், சண்முகம், இளைஞா் காங்கிரஸ் தலைவா் வெற்றிவேந்தன், மகளிா் காங்கிரஸ் மாநிலத் துணைத் தலைவா் காளியம்மாள் உள்ளிட்ட பலா் கலந்துகொண்டனா். நகரத் தலைவா் வேடியப்பன் நன்றி கூறினாா்.