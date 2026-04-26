தருமபுரி அருகே விரக்தியில் இளைஞா் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்துகொண்டாா்.
தருமபுரி மாவட்டம், பாலக்கோடு வட்டம், பேளாரஅள்ளி அருகேயுள்ள கொட்டாய்பள்ளம் கிராமத்தைச் சோ்ந்த மாரியப்பனின் 3 ஆவது மகன் சந்தோஷ்குமாா் (38). திருமணமாகாத இவா், பாளையம்புதூரில் உள்ள தனியாா் நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வந்தாா்.
இந்நிலையில், தனக்குச் சேரவேண்டிய சொத்தை பாகம் பிரித்து தருமாறு பெற்றோரிடம் கேட்டு வந்துள்ளாா். பெற்றோா் பிறகு பாா்த்துக்கொள்ளலாம் எனக் கூறி வந்துள்ளனா். இந்நிலையில் கடந்த 23 ஆம் தேதி இரவு மது போதையில் பெற்றோரிடம் சொத்து குறித்து பேசியுள்ளாா். இதையடுத்து அவரை பெற்றோா் கண்டித்துள்ளனா்.
இதனால் விரக்தியில் அவா் இரவு தூங்கச்சென்றாா். சந்தேகமடைந்த பெற்றோா் இரவு அவரது அறைப்பக்கம் சென்று பாா்த்த போது, அவா் தூக்கில் தொங்கியது தெரியவந்தது. இதையடுத்து அவரை மீட்டு பாலக்கோடு அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனா். அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவா்கள் சந்தோஷ்குமாா் உயிரிழந்ததை உறுதி செய்தனா்.
இதுகுறித்து பாலக்கோடு காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
கன்னக்குழியா பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
மண்டாடி படப்பிடிப்பு நிறைவு!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
வெற்றி உற்சாகத்தில் ஆர்சிபி கோலி | IPL 2026 | RCB | GT | RCB VS GT | Virat kohli
தினமணி செய்திச் சேவை
வாக்கு சதவீதம் உயர்வுக்கு Vijay காரணமா?
தினமணி செய்திச் சேவை