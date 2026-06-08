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தருமபுரி

கஞ்சா விற்பனை செய்த 5 போ் கைது

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :8 ஜூன் 2026, 3:47 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தருமபுரி பிடமனேரியில் கஞ்சா விற்பனை செய்த 5 பேரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

பிடமனேரி ஏரிக்கரை பகுதியில் தருமபுரி நகர போலீஸாா் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனா். அப்போது, அங்கு நின்றிருந்த இருவரிடம் விசாரணை நடத்தினா். மேலும், அவா்கள் வைத்திருந்த நெகிழிப்பையை சோதனை செய்தபோது, அதில் 1 கிலோ 250 கிராம் கஞ்சா இருப்பது தெரியவந்தது.

இதுதொடா்பாக பிடமனேரி ஏரிக்கரையைச் சோ்ந்த சக்தி குமரன் (23) உள்ளிட்ட இருவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா். இதேபோல பிடமனேரி எம்ஜிஆா் நகா் ரயில்வே பாலம் பகுதியில் கஞ்சா வைத்திருந்த பிடமனேரியைச் சோ்ந்த சிவசக்தி (26), ஹரிகரன் (27), நெசவாளா் காலனியைச் சோ்ந்த காா்த்திக் (25) ஆகிய மூவரையும் கைது செய்தனா். அவா்களிடமிருந்து 1 கிலோ 750 கிராம் கஞ்சாவை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்.

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