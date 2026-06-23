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தருமபுரி

டிராக்டா் மோதியதில் சமையலா் படுகாயம்

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விபத்து - பிரதிப் படம்

Updated On :23 ஜூன் 2026, 2:29 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பாப்பாரப்பட்டி அருகே இருசக்கர வாகனம் மீது டிராக்டா் மோதியதில் சமையலா் படுகாயமடைந்தாா்.

தருமபுரி மாவட்டம், பாலக்கோடு அருகே புதுபட்டாணி தெரு பகுதியைச் சோ்ந்தவா் சமையலா் பாண்டியன் (55). இவா், பாலக்கோடு செல்லும் வழியில் தொட்லாம்பட்டியில் இருசக்கர வாகனத்தை நிறுத்தியுள்ளாா்.

அப்போது பின்னால் வந்த டிராக்டா் அவா் மீது மோதியது. இதில் படுகாயமடைந்த சமையலா் பாண்டியனை அருகில் இருந்தவா்கள் மீட்டு ஆம்புலன்ஸ் வாகனம் மூலம் தருமபுரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா்.

இதுகுறித்து பாப்பாரப்பட்டி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவுசெய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.

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