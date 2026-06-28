‘வி த லீடா்ஸ்’ அமைப்பின் உறுப்பினா் எண்ணிக்கை 50 லட்சத்தைக் கடந்ததும், அரசியல் கட்சியாக மாற்றப்படும் என அந்த அமைப்பின் நிா்வாகியும், முன்னாள் மக்களவை உறுப்பினருமான நரசிம்மன் தெரிவித்தாா்.
பாஜக முன்னாள் மாநிலத் தலைவரான அண்ணாமலை தொடங்கியுள்ள ‘வி த லீடா்ஸ்’ அமைப்பின் உறுப்பினா் சோ்க்கை முகாம், தருமபுரி மாவட்டம், பென்னாகரம் தொகுதிக்கு உள்பட்ட பாப்பாரப்பட்டி பகுதியில் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இம்முகாமில், அமைப்பின் நிா்வாகியும், முன்னாள் மக்களவை உறுப்பினருமான நரசிம்மன் சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்று, அமைப்பின் அலுவலகத்தை திறந்துவைத்து, உறுப்பினா்களுக்கு உறுப்பினா் அட்டைகளையும், தென்னங்கன்றுகளையும் வழங்கி பேசியது:
சமூக மாற்றத்துக்கு இளையோா் முக்கியப் பங்கு வகிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் தொடங்கப்பட்ட அமைப்புதான் ‘வி த லீடா்ஸ்’. இந்த அமைப்பு தொடங்கப்பட்ட 15 நாள்களில் 20 லட்சம் போ் உறுப்பினா்களாகி உள்ளனா்.
சமூக சேவை, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, போதை ஒழிப்பு உள்ளிட்ட சமூக பணிகளில் இந்த அமைப்பு ஈடுபட்டு வருகிறது. இந்த அமைப்பின் உறுப்பினா்களுக்கு விரைவில் பயிற்சி அளிக்கப்பட உள்ளது. இந்த அமைப்பின் உறுப்பினா் எண்ணிக்கை 50 லட்சத்தைக் கடந்ததும் அரசியல் கட்சியாக மாற்றப்படும் என்றாா்.
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