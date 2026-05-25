Dinamani
மேற்கு வங்கம்: ஃபால்டா மறுதேர்தலில் பாஜக அமோக வெற்றி! பேரவையில் பாஜகவின் பலம் 208-ஆக உயர்வு! போதை இல்லா தமிழகத்தை உருவாக்குவதில் முதல்வர் விஜய் தீவிரம்: அமைச்சா் கே.தென்னரசுவாராந்திர ரயில்கள் ஜூன் வரை நீட்டிப்பு: தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்புத்விஷா சர்மா மரண வழக்கு: இரண்டாவது முறை உடற்கூராய்வுக்குப் பின் உடல் தகனம்!பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறிய ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்; பஞ்சாப் கிங்ஸ், கேகேஆர் வெளியேறின!நீட் மறு தேர்வு எழுதும் மாணவர்களுக்கு இலவச பேருந்து சேவை: கேஜரிவால் வலியுறுத்தல்! அமைச்சர் செங்கோட்டையன் மருத்துவமனையில் அனுமதி!
/
தருமபுரி

ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் இருவேறு இடங்களில் நீரில் மூழ்கி இருவா் உயிரிழப்பு

News image

உயிரிழப்பு - கோப்புப்படம்

Updated On :25 மே 2026, 1:07 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தருமபுரி மாவட்டம், ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் இருவேறு இடங்களில் நீரில் மூழ்கி இருவா் உயிரிழந்தனா்.

வேலூா் மாவட்டம், ஸ்ரீபுரம் நாராயணி நகா் பகுதியைச் சோ்ந்த மதன்கோபால் மகன் குருபிரசாத் (18). இவா் தனியாா் பொறியியல் கல்லூரியில் பி.டெக் இரண்டாம் ஆண்டு படித்து வந்தாா். இவா் தனது குடும்பத்தினருடன் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒகேனக்கல் வந்துள்ளாா்.

ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் கோத்திக்கல் பகுதியில் குளித்துக் கொண்டிருந்த குருபிரசாத் எதிா்பாராதவிதமாக ஆழமான பகுதிக்கு சென்ால் நீரில் மூழ்கினாா். இதுகுறித்து ஒகேனக்கல் காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் அளித்துள்ளனா்.

இதையடுத்து போலீஸாா் மற்றும் தீயணைப்புத் துறையினா் உதவியுடன் நீரில் மூழ்கிய குருபிரசாத்தை மீட்டபோது அவா் உயிரிழந்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து அவரது உடலை பிரேதப் பரிசோதனைக்காக பென்னாகரம் அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா்.

முதியவா் உயிரிழப்பு...

தருமபுரி மாவட்டம், நல்லம்பள்ளி கமலநத்தம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் முத்து (60). இவா் உறவினரின் ஈமச்சடங்கிற்காக ஒகேனக்கல் வந்துள்ளாா். அப்போது காவிரி ஆற்றின் கரையோரப் பகுதியான ஏத்தமடுவு பகுதியில் குளித்தபோது, காவிரி ஆற்றின் ஒரு கரையிலிருந்து மறுகரைக்கு நீந்திசென்றபோது நீரில் மூழ்கினாா்.

இதுகுறித்து ஒகேனக்கல் காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. தீயணைப்புத் துறையினா் உதவியுடன் நீரில் மூழ்கிய முத்துவை முதலைப் பண்ணை பகுதியில் மீட்டபோது அவா் உயிரிழந்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து அவரது உடலை பிரேதப் பரிசோதனைக்காக பென்னாகரம் அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா்.

இந்த இருவேறு சம்பவங்கள் குறித்தும் ஒகேனக்கல் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவுசெய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

கல்வடங்கம் காவிரி ஆற்றில் மூழ்கி தொழிலாளி உயிரிழப்பு

கல்வடங்கம் காவிரி ஆற்றில் மூழ்கி தொழிலாளி உயிரிழப்பு

ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் மூழ்கி 6 வயது சிறுவன் உயிரிழப்பு

ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் மூழ்கி 6 வயது சிறுவன் உயிரிழப்பு

ஆற்றில் மீன் பிடிக்க சென்ற இளைஞா் நீரில் மூழ்கி உயிரிழப்பு

ஆற்றில் மீன் பிடிக்க சென்ற இளைஞா் நீரில் மூழ்கி உயிரிழப்பு

இருமத்தூா் ஆற்றில் நீரில் மூழ்கி தொழிலாளி உயிரிழப்பு

இருமத்தூா் ஆற்றில் நீரில் மூழ்கி தொழிலாளி உயிரிழப்பு

விடியோக்கள்

"Congress செய்த துரோகத்தை மறக்காதீர்கள்!": உதயநிதி ஸ்டாலின் | DMK | Congress | TVK

"Congress செய்த துரோகத்தை மறக்காதீர்கள்!": உதயநிதி ஸ்டாலின் | DMK | Congress | TVK

5 ஆண்டுகளா? விரைவில் இந்த ஆட்சி கவிழத்தான் போகிறது MK Stalin பேச்சு

5 ஆண்டுகளா? விரைவில் இந்த ஆட்சி கவிழத்தான் போகிறது MK Stalin பேச்சு

காங்கிரஸிடம் Vijay ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும்! |Tamilisai Soundararajan | BJP

காங்கிரஸிடம் Vijay ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும்! |Tamilisai Soundararajan | BJP

DMK Vs TVK | முன்னாள் முதல்வருக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன்! | MKStalin

DMK Vs TVK | முன்னாள் முதல்வருக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன்! | MKStalin