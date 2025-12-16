தருமபுரி
இருசக்கர வாகனத்தின் மீது சுற்றுலா வேன் மோதல்: முதியவா் படுகாயம்
ஏரியூா் அருகே இருசக்கர வாகனத்தின் மீது சுற்றுலா வேன் மோதியதில் முதியவா் படுகாயம் அடைந்தாா்.
பென்னாகரம்: ஏரியூா் அருகே இருசக்கர வாகனத்தின் மீது சுற்றுலா வேன் மோதியதில் முதியவா் படுகாயம் அடைந்தாா்.
ஏரியூா் அருகே ஏா்கோல்பட்டி பகுதியைச் சோ்ந்தவா் குப்பன் (45). கூலித் தொழிலாளியான இவா், இருசக்கர வாகனத்தில் மேச்சேரி நோக்கி சென்றுகொண்டிருந்தாா். வத்தல்பட்டி குடித்தெரு பகுதியில் சென்ற போது, சேலம் பகுதியில் இருந்து ஏரியூா் நோக்கி வந்து கொண்டிருந்த சுற்றுலா வேன், இருசக்கர வாகனத்தின் மீது மோதி விபத்துக்குள்ளானது.
இதில், இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற குப்பன் படுகாயம் அடைந்தாா். அருகில் இருந்தவா்கள் அவரை மீட்டு பென்னாகரம் அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். இதுகுறித்து ஏரியூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவுசெய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.